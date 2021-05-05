'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla sağlıkçılara 20 ton balık - Son Dakika

'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla sağlıkçılara 20 ton balık

05.05.2021 16:46
'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla sağlıkçılara 20 ton balık, System.String[]

MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği iş birliğinde 'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentteki 8 bin 600 sağlık çalışanına 20 ton balık dağıtıldı.

MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muğla Kültür Balıkçıları Derneği iş birliğinde 'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentteki 8 bin 600 sağlık çalışanına 20 ton balık dağıtıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kültür Balıkçıları Derneği tarafından pandemi döneminde en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik proje hazırlandı. 'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında kent genelinde görev yapan 8 bin 600 sağlık personeline 20 ton deniz balığı dağıtıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde düzenlenen törene İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan, Başkan Yardımcısı Ahmet Tolga Vural, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ve sağlık çalışanları katıldı.İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Biz tarım çalışanları da bu süreçte toplum sağlığının olmazsa olmazı olan sağlıklı ve güvenilir gıda arzını kesintisiz sürdürmek için sahadaydık. Dünyanın birçok önemli ülkesinde market rafları boşalırken şükürler olsun ki üreticilerimizin özverili çalışmaları sonucunda ülkemiz gıda tedariğinde en ufak bir sıkıntı yaşamadığımız gibi geçen yıllara oranla tarımsal üretimin her alanında artış sağlayarak ülke üretimine 12.5 milyar lira katkı sağladık. Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde göstermiş olduğu üstün gayret ve fedakarlıkları için minnettarız. Asla haklarınız ödenmez" dedi.'ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ'Virüsün mutasyona uğrayan varyantlarının yaygınlık gösterdiği zor süreçte sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ifade eden Saylak, "Muğla Kültür Balıkçıları Derneği ile ortak organizasyonla il genelinde hizmet veren 8 bin 600 sağlık çalışanlarımızın bağışıklığını güçlendirmek adına ramazan ayın sembolik bir katkı olarak su ürünleri yetiştiricilerimizin üretmiş olduğu 20 ton balığı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz" diye konuştu.Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan ise, "Sektör olarak ne yapabiliriz dedik. Balık üretimi yaptığımız için karınca kararınca sağlık çalışanlarımızın aklımızda ve kalbimizde olduğunu ifade etmek için böyle bir organizasyon yaptık. Balık, bağışıklık sisteminin en büyük destekçisidir" ifadelerini kullandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ise balık dağıtımında emeği geçenlere teşekkür etti.


'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla sağlıkçılara 20 ton balık
'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla sağlıkçılara 20 ton balık
'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla sağlıkçılara 20 ton balık
'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla sağlıkçılara 20 ton balık
'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla sağlıkçılara 20 ton balık
'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla sağlıkçılara 20 ton balık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Barış Saylak, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Siz bizim her şeyimizsiniz' sloganıyla sağlıkçılara 20 ton balık - Son Dakika


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