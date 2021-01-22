Siz hangi gazetelere bağlısınız? İsmail Küçükkaya, kız arkadaşıyla görüntülendi...

Ünlü sunucu, muhabirlerin yanına gelerek "Sizler hangi gazetelere bağlısınız?" diye sordu. Bunun üzerine "İsmail Bey bizim size sorularımız var" diyen muhabirler, 20 Ocak doğum günü olan Küçükkaya'ya "Saat 18.30'da elinizde pastayla girdiğiniz mekanda 4 saat kaldınız. Kutlama mı yaptınız?" sorusunu yöneltti. Yanıt vermeyen İsmail Küçükkaya, kız arkadaşıyla birlikte özel şoförlü aracına binerek uzaklaştı.
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