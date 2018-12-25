Son Dakika Haberleri: Siz Hiç Tuzlu Karamelli Browni Yediniz mi | Acayip Tarifler

Siz Hiç Tuzlu Karamelli Browni Yediniz mi | Acayip Tarifler

1 saat önce

Selam güzel insanlarBeğenip yorum yapmayı atlamayalım lütfen ??Bugün tuzlu karamelli #browni yaptım size. Tek kelimeyle tatlı tuzlu dengesinin muhteşem lezzet diyebilirim. Bu browniyi karamel sos yapmadan sade olarakta tüketebilirsiniz.

Selam güzel insanlar

Beğenip yorum yapmayı atlamayalım lütfen ??

Bugün tuzlu karamelli #browni yaptım size. Tek kelimeyle tatlı tuzlu dengesinin muhteşem lezzet diyebilirim. Bu browniyi karamel sos yapmadan sade olarakta tüketebilirsiniz. Hemen geçiyorum tarifime ??

Tuzlu Karamelli Browni

Browni için:

2 yumurta (oda ısısında)

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

100gr tereyağ

100gr bitter çikolata

1 pkt vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağından iki parmak eksik un (90gr)

Tuzlu #Karamel için:

Yarım su bardağı şeker

100 gr tereyağ (soğuk)

120 ml krema

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Brownimiz için tereyağını eritiyoruz ocaktan alıyoruz. İçine çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırıyoruz. Yumurtaları toz şekerle krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Aslında esmer şekerle daha güzel bir doku oluyor varsa esmer şeker kullanın. Çikolata ve tereyağ karışımını üzerine ekleyip karıştırıyoruz. Artık mikser kullanmıyoruz. Bir süzgeçten un, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek ekliyoruz. Daha ıslak bir doku isterseniz kabartma tozu kullanmayabilirsiniz. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırıyoruz. 20x20 kare bir kalıba döküyoruz ve hava kabarcıklarının çıkması için bir iki kez tezgaha vuruyoruz. 180c fansız fırında 20dk kadar pişiriyoruz. Pişen browniyi bir telin üzerinde soğumaya alıyoruz. Sıra geldi karamel sosa. Tavamıza toz şekeri alıp kenarlardan renk değişimi görene kadar bekliyoruz. Ardından karıştırmaya başlıyoruz. Tüm şeker amber rengi alınca içine soğuk tereyağ alıp karıştırıyoruz. Bu aşamada köpürme normaldir. Üzerine oda ısısındaki kremayı ekleyip hızlıca karıştırıp ateşten alıyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alınca tuzunu ekliyoruz. Ben himalaya tuzu kullandım. İsli tuz da kullanabilirsiniz. Karamel biraz ılıyınca brownimizin üzerine dökerek servis yapıyoruz. Bu karamel sosu buzdolabında 2 hafta saklayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:40 Kaynak: Youtube

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