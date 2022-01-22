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"Siz ne iş yaparsınız?" diye azarlamıştı! İşte Bakan Özer'i küplere bindiren okulun son hali - Son Dakika

"Siz ne iş yaparsınız?" diye azarlamıştı! İşte Bakan Özer'i küplere bindiren okulun son hali

22.01.2022 13:17

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Şanlıurfa ziyaretinde gördüğü ve eksiklerinin giderilmesi yönünde talimat verdiği Halilurrahman Ortaokulu'nun duvarı ve bahçesi 15 günde yenilendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Ocak'ta Şanlıurfa'da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılıp, ardından Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları dolaşıp incelemelerde bulunan Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verdi.

ANKARA'YA DÖNER DÖNMEZ TALİMATI VERDİ

Bu sırada Bakan Özer, Ankara'ya döndükten sonra 1 bakan yardımcısı ile 6 genel müdürünü de Şanlıurfa'ya gönderdi. Ekibin incelemesinin ardından okulda tadilat başlatıldı. Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Yatırım İzlem ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından okul bahçesinin zeminine silim yapılıp epoksi astarı çekildi.

'Siz ne iş yaparsınız?' fırçası işe yaradı! İşte Bakan Özer'i küplere bindiren okulun son hali
Okulun eski hali

ÖĞRENCİLER TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçeye futbol ve basketbol sahası yapılıp, voleybol direkleri kuruldu. Duvarı yenilenen okula banklar ve kameriyeler de konuldu. Çehresi yenilenen okulun öğrencileri, duyarlılığından dolayı Bakan Özer'e teşekkür etti.

İşte okulun son hali;

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DAKİ OKULUN BAHÇESİ BAKAN ÖZER'İN TALİMATIYLA YENİLENDİ
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DAKİ OKULUN BAHÇESİ BAKAN ÖZER'İN TALİMATIYLA YENİLENDİ
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DAKİ OKULUN BAHÇESİ BAKAN ÖZER'İN TALİMATIYLA YENİLENDİ
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'DAKİ OKULUN BAHÇESİ BAKAN ÖZER'İN TALİMATIYLA YENİLENDİ
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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, basketbol, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Siz ne iş yaparsınız?' diye azarlamıştı! İşte Bakan Özer'i küplere bindiren okulun son hali - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Siz ne iş yaparsınız?" diye azarlamıştı! İşte Bakan Özer'i küplere bindiren okulun son hali - Son Dakika
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