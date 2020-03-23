"Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz getirelim" hizmeti

Konya'nın Derebucak ilçesinde, İlçe Belediyesi "Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz getirelim" hizmetinin başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıklamada belediye olarak ilçede yeni bir çalışma başlattıklarını belirtti.

İlçede yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları düşünerek Belediye olarak yeni bir hizmeti başlattıklarını aktaran Kısa, "Bu hizmetimizi sosyal medya ve diğer kanallardan da duyurmaya başladık.Bu çerçevede 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza diyoruz ki, 'Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz kaldığınız evlerine getirelim. Siz isteyin market, pazar, eczane vb. tüm ihtiyaçlarınızı evinize, ayağınıza kadar biz getirelim. Sizler lütfen bu kritik dönemde lütfen sokağa, dışarıda çıkmayın.Çünkü, sizlerin ve toplum sağlığı çok önemli.Bu uygulamadan istifade etmek için ilgili vatandaşlarımız Belediyemizin telefonlarımızı arayabilir. Bu hizmet için özel bir ekip oluşturduk." diye konuştu.