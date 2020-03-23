"Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz getirelim" hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz getirelim' hizmeti - Son Dakika

"Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz getirelim" hizmeti

6 saat önce

Konya'nın Derebucak ilçesinde, İlçe Belediyesi "Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz getirelim" hizmetinin başlatıldığı bildirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, İlçe Belediyesi "Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz getirelim" hizmetinin başlatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıklamada belediye olarak ilçede yeni bir çalışma başlattıklarını belirtti.

İlçede yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları düşünerek Belediye olarak yeni bir hizmeti başlattıklarını aktaran Kısa, "Bu hizmetimizi sosyal medya ve diğer kanallardan da duyurmaya başladık.Bu çerçevede 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza diyoruz ki, 'Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz kaldığınız evlerine getirelim. Siz isteyin market, pazar, eczane vb. tüm ihtiyaçlarınızı evinize, ayağınıza kadar biz getirelim. Sizler lütfen bu kritik dönemde lütfen sokağa, dışarıda çıkmayın.Çünkü, sizlerin ve toplum sağlığı çok önemli.Bu uygulamadan istifade etmek için ilgili vatandaşlarımız Belediyemizin telefonlarımızı arayabilir. Bu hizmet için özel bir ekip oluşturduk." diye konuştu.

Ahmet Kısa, Derebucak, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:34 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu         
10:53
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 19:02:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Siz sokağa çıkmayın, ihtiyaçlarınızı biz getirelim" hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]