Siz tatildeyken Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı?

11 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı tatili resmi olarak perşembe sona erdi.

11 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı tatili resmi olarak perşembe sona erdi. Ancak araya hafta sonu da girince tatil pazara kadar uzadı. Peki, tatil sırasında Türkiye ve dünyada neler oldu? İşte öne çıkan gelişmeler.Kurban Bayramı tatili Türkiye ve dünyada genelde sakin geçti. 17 Ağustos 1999 depreminin 20. yılı bayram tatiline rastladı. Felaketin yıl dönümü Türkiye'nin yeni bir depreme hazırlıklı olup olmadığı tartışmalarıyla geçti.



Türkiye'de, ABD ile ortaklaşa kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin hazırlıklarına bayramda da devam edildi. İHA'lar da bölgede görev icra etmeye başladı.



Güçler ayrılığı ilkesinin yok edildiğini savunan en az 42 baro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılmama kararı aldı. Türkiye Barolar Birliği ise törene katılacağını açıkladı.



Mayıs ayı işsizlik raporları da bayram sonrası açıklandı. Buna göre işsiz sayısı bir yılda bir milyondan fazla artışla 4 milyon 157 bine yükseldi.



Almanya'da ise hükümet, 2018 yılında Türkiye'ye toplam 216 milyon euro değerinde, hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilecek ürün ihracatına onay verdiğini açıkladı. Muhalefetteki Sol Parti Türkiye'ye silah satılmasına sert tepki gösterdi.



Hong Kong'da 11 haftadır devam eden gösteriler sürdü. Pazar günü yapılan barışçıl mitinge 100 binden fazla kişi katıldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin göstericilere sert şekilde müdahale edeceği endişeleri de arttı.



Bayramın en acı bilançosunu ise Türkiye İçişleri Bakanlığı açıkladı: Trafik kazalarında dört günde 52 kişi öldü.



Gün gün öne çıkan gelişmeler şöyle:



11 Ağustos Pazar Dışişleri Bakanından Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki YPG ve PKK unsurlarına karşı "ne pahasına olursa olsun" harekete geçeceğini açıkladı. Bakan, gerekirse operasyonun Türkiye tarafından tek başına gerçekleştirileceği sinyali verdi.



Nijerya'da serbest bırakılan denizciler Türkiye'ye döndü



Nijerya'da 13 Temmuz'da kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan 10 denizci İstanbul'a geldi. Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.



Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında eğitim düzeyi yükseliyor



Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin raporuna göre, 2018 yılında Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanların eğitim düzeyi bir önceki yıla göre artış gösterdi.



12 Ağustos Pazartesi



ABD askeri heyeti Şanlıurfa'da



Türkiye-ABD mutabakatının öngördüğü Müşterek Harekat Merkezi için Amerikan askeri heyeti Şanlıurfa'ya ulaştı. Türk hükümeti bu iş birliğinden sonuç alınamaması halinde Türkiye'nin tek başına harekete geçeceğini duyurdu.



Cami saldırganı terör suçundan yargılanacak



Norveç'in başkenti Oslo'daki Baerum semtinde arife günü El Nur İslam Merkezi'ne elinde en az iki silahla girerek etrafa ateş açmakla suçlanan 21 yaşındaki P.M, mahkemede hakim karşısına çıktı. Zanlı, cemaatin müdahalesi sonucu eylemi gerçekleştirememişti. P.M terör suçundan yargılanacak.



Avrupa Konseyi'nden Almanya'ya "yolsuzlukla mücadele" gözetimi



Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) şeffaflıkla ilgili tavsiyelerini yerine getirmeyen Almanya'yı özel olarak izlenecek ülkelere dahil etti. Bu kategoride Türkiye de bulunuyor.



13 Ağustos Salı



Venezuela'da Ulusal Meclis feshediliyor



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, daha önce yetkileri büyük ölçüde kısıtlanan Ulusal Meclis'i feshedip erken seçim kararı alması gündemde. Maduro uluslararası kamuoyunun desteğini kaybediyor.



Dünya genelinde kızamık alarmı



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kızamık vakalarında dünya çapında alarm verici bir artış yaşandığını bildirdi. Özellikle Afrika'da durum endişe verici boyutlarda. Ancak Türkiye'nin yer aldığı Avrupa bölgesinde de yüzde 120'lik artış kaydedildi.



14 Ağustos Çarşamba



Almanya'da Sol Parti Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye geri gönderilmesine karşı



Almanya'da Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye iadesine son verilmesini talep etti. Akbulut Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sığınmacıları Suriye'ye geri göndermesinin, Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke kriterlerini yerine getirmediğini gösterdiğini ifade etti.



Pakistan'dan Hindistan'a "sonuna kadar savaşmaya hazırız" mesajı



"Sonuna kadar savaşmaya hazırız" açıklamasıyla Hindistan'a sert çıkan Pakistan liderleri, özel statüsüne son verilen Cammu Keşmir halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdi.



İstanbul'da Süper Kupa heyecanı



UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nin son sahipleri FC Liverpool ve FC Chelsea Süper Kupa için İstanbul'da karşı karşıya geldi. Kupayı, penaltılarla Liverpool kazandı. UEFA bünyesinde ilk defa, bu denli prestijli bir müsabakaya kadın orta hakem atanması da karşılaşmayı özel kıldı.



15 Ağustos Perşembe



Mayıs ayında işsizlik rekor kırdı



Türkiye'de işsizlerin oranı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılının Mayıs ayında 4 milyon 157 bin kişi işsiz olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde ülke genelinde işsizlerin sayısı 3 milyon 136 bin olarak açıklanmıştı. Buna göre Mayıs ayı işsizlik oranı bir yılda yüzde 3,1 artarak yüzde 12,8'e yükseldi.



TOKİ, Atatürk Orman Çiftliği arazilerini satışa çıkarıyor



Türkiye'de sosyal konut ihtiyacının karşılanması için kurulan TOKİ, Atatürk Orman Çiftliği arazilerini açık artırma ile satacak. Satışa, Mimarlar Odası kadar Sayıştay da "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.



Türkiye'den Yunanistan'a iki günde 400 sığınmacı



Yunan Sahil Güvenlik kurumu yaklaşık 400 sığınmacının son iki gün içinde Türkiye'den Yunanistan'ın doğusundaki adalara geçtiğini bildirdi. Yunan adaları İstanköy, İleryoz, Sisam, Sakız Adası ve Midilli'deki kabul ve kayıt merkezlerinde halihazırda yaklaşık 21 bin kişinin beklemede olduğu belirtildi.



İsrail'den Müslüman kongre üyelerine giriş yasağı



İsrail "ülkeye zarar vermek istiyorlar" gerekçesiyle Amerikan Kongresi'nin iki Müslüman üyesi Tlaib ile Omar'ın ülkeye girişini yasakladı. Trump, karara desteğini açıkladı.



16 Ağustos Cuma Müşterek Harekat Merkezi hazırlıkları sürüyor



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile birlikte oluşturulacak güvenli bölge için kurulacak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağını açıkladı.



Türkiye'ye 216 milyon euroluk savunma ihracatı



Almanya hükümeti 2018 yılında Türkiye'ye toplamda 216 milyon euro değerinde, hem askeri hem de sivil amaçlar için kullanılabilecek ürünün ihracatına onay verdiğini açıkladı. Muhalefetteki Sol Parti ise Türkiye'ye silah satılmasına tepki gösterdi.



Cinsiyet ayrımcılığı davasında tartışmalı karar



Almanya'da mahkeme, 9 yaşındaki bir kızı erkek korosuna almayan devlet korosunu haklı buldu. Mahkeme, koronun kararını sanat özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Kız çocuğunu, 500 yıldır yalnızca erkeklerin alındığı devlet korosuna kabul etmeyen koro yönetimini haklı bulan mahkeme, bu kararın hukuka aykırılık teşkil etmediğine hükmetti.



Grönland'dan Trump'a yanıt: Topraklarımız satılık değil



ABD Başkanı Trump'ın Danimarka toprağı Grönland'ı satın almaya talip olduğu iddialarına adanın özerk hükümetinden yanıt geldi. İddialara verilen yanıtta "Topraklarımız satılık değil" ifadeleri kullanıldı.



17 Ağustos Cumartesi



17 Ağustos depreminin 20. yılı



Bugün 1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçti. Aynı fay hattı üzerinde bulunan İstanbul'da 7.2-7.4 büyüklüğünde yeni bir deprem bekleniyor. Ancak şehir buna, ne binalar ne de deprem sonrası için alınan önlemler açısından hazır. Uzmanlar, siyasi iktidarın depremden sonra alınan kararları uygulamadığını savunuyorlar.



Almanya'da aşırı sağcılar "kara liste" hazırladı



Almanya'da aşırı sağcılar binlerce kişilik "kara listeler" hazırlıyor. İçişleri Bakanlığı somut bir tehlike olmadığı görüşünde. Ancak aşırı sağcı cinayet ve saldırılar nedeniyle mağdurlar ortada bırakılmış hissediyor. Listede Almanya'da yaşayan Türk kökenli siyasetçiler de yer alıyor.



ABD, Cebelitarık'taki İran tankerini alıkoydu



ABD, Cebelitarık'ın serbest bırakma kararı aldığı İran tankerinin alıkoyulması için karar çıkarttı. ABD'ye tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Washington'ı korsanlıkla suçladı.



18 Ağustos Pazar Saray'da adli yıl açılışını protesto eden baro sayısı 42'ye çıktı



Türkiye'deki en az 42 baro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak adli yıl açılış törenine katılmama kararı aldı. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, törenin güçler ayrılığı ilkesini gösterecek bir yerde yapılması gerektiğini belirtirken, Türkiye Barolar Birliği törene katılacağını açıkladı.



Hong Kong'da on binlerden barışçıl protesto



Haziran ayından bu yana gösterilere sahne olan Hong Kong'da yine on binlerce protestocu barışçıl bir yürüyüş ve miting düzenledi. Demokratik reform taleplerinin dile getirildiği hükümet karşıtı gösteriler daha önceki haftalarda şiddet olaylarına sahne olmuştu.



"Siyah Güneş" filmi Locarno'dan ödülle dönüyor



Arda Çiltepe'nin yönettiği kısa metraj "Siyah Güneş" filmi, dünya prömiyerinin yapıldığı Locarno Film Festivali'nde Küçük Altın Leopar Ödülü'nü kazandı.



Trafik kazalarında 52 ölü



Kurban Bayramı tatilinin başladığı 9 Ağustos Cuma günü mesai bitimi ile tatilin son günü olan 14 Ağustos Çarşamba saat 17.00 arasında meydana gelen trafik kazalarında 52 kişi öldü, 427 kişi yaralandı.



