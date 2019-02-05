Sizce Bu Yumurtalardan Hangisi Sağlıklı?

İnsanoğlu binlerce yıldır yumurta tüketiyor.

İnsanoğlu binlerce yıldır yumurta tüketiyor. Hemen her kahvaltının vazgeçilmezi, protein yüklü yumurtanın hayatımızdaki yeri oldukça büyük. Dolayısıyla hangi yumurtanın taze ve sağlıklı olduğunu tespit etmek büyük önem taşıyor.



Buzdolabındaki yumurtaları hangi tarihte aldığımızı unutabiliriz. Yumurtaların içinde hava kesesi yumurtanın tazeliği hakkında ipucu verir. Bu kesenin büyümesi yumurtanın tazeliğini kaybettiğini gösterir. Neyse ki yumurta birkaç hafta yenebilir vaziyette kalabilen dayanıklı bir gıdadır. Eğer yumurtanın tazeliği hakkında şüpheye düştüyseniz şu yöntemlerle tazeliğini kontrol edebilirsiniz. TAZE YUMURTA NASIL AYIRT EDİLİR?



1. Son tüketim tarihine bakın



2. Koklayın



3. Sallayın



4. Yüzdürün



SAĞLIKLI YUMURTA NASIL AYIRT EDİLİR?

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