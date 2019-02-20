Sizden Gelen Hediyeleri Açıyoruz ??

Uzun zamandır sizden gelen hediyeleri bir videoda açıp, hepinize teker teker teşekkür etmek istiyordum. Yoğunluktan bir türlü fırsat bulamamıştık ama en sonunda başardık.

Uzun zamandır sizden gelen hediyeleri bir videoda açıp, hepinize teker teker teşekkür etmek istiyordum. Yoğunluktan bir türlü fırsat bulamamıştık ama en sonunda başardık. Hassasiyetinizden ve bana bu kadar özel hissettirdiğinizden dolayı çokça duygulandığım bir video oldu sanırım. Hepinizi kocaman kucaklıyorum, iyi ki varsınız.

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