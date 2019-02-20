Son Dakika Haberleri: Sizden Gelen Hediyeleri Açıyoruz ??

Sizden Gelen Hediyeleri Açıyoruz ??

1 saat önce

Uzun zamandır sizden gelen hediyeleri bir videoda açıp, hepinize teker teker teşekkür etmek istiyordum. Yoğunluktan bir türlü fırsat bulamamıştık ama en sonunda başardık.

Uzun zamandır sizden gelen hediyeleri bir videoda açıp, hepinize teker teker teşekkür etmek istiyordum. Yoğunluktan bir türlü fırsat bulamamıştık ama en sonunda başardık. Hassasiyetinizden ve bana bu kadar özel hissettirdiğinizden dolayı çokça duygulandığım bir video oldu sanırım. Hepinizi kocaman kucaklıyorum, iyi ki varsınız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:29 Kaynak: Youtube

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