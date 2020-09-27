Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız - Son Dakika

Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız
Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanızSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son haftalarda operasyon ölçeğini büyüttüklerini belirterek, "Sizden tek isteğimiz şu; maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" dedi.
Bakan Koca: Tek isteğimiz, maske ve mesafe ile kendinizi korumanız
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son haftalarda operasyon ölçeğini büyüttüklerini belirterek, "Sizden tek isteğimiz şu; maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne yapıyoruz, ne istiyoruz? Son haftalarda operasyon ölçeğimizi büyüttük. Temaslı taramasında daha da etkiniz. Test sayılarımızı artırdık. Tedaviyi erkenden başlatıyoruz. Yerel tedbirler uyguluyoruz. Sizden tek isteğimiz şu: Maske ve mesafe kuralıyla virüsten kendinizi korumanız" dedi.
ANKARA, -
Son Dakika Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu