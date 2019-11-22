Son Dakika Haberleri: 'Sizdeyiz Projesi' ile öğrencileri ziyaret ettiler
Son Dakika Güncel 'Sizdeyiz Projesi' ile öğrencileri ziyaret ettiler - Son Dakika

'Sizdeyiz Projesi' ile öğrencileri ziyaret ettiler

6 saat önce

Malatya'da okul müdürü ve öğretmenler, öğrencileri ara tatil döneminde evlerinde ziyaret ederek, tatili nasıl geçirdiklerine ilişkin çalışma yapıyor.

'Sizdeyiz Projesi' ile öğrencileri ziyaret ettiler, System.String[]

Malatya'da okul müdürü ve öğretmenler, öğrencileri ara tatil döneminde evlerinde ziyaret ederek, tatili nasıl geçirdiklerine ilişkin çalışma yapıyor.


Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Varol Temiz, öğretmenler ile 'Sizdeyiz Projesi' kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret ediyor. İlçeye bağlı Çobandere ve Göçerüşağı Mahalleleri mezralarını kapı kapı gezerek öğrencilerin ara tatili nasıl geçirdiklerine ilişkin görüşmeler yağan öğretmenler, ara tatil döneminde sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın olup olmadığını ve tatilde öğrencilerin zamanlarını nasıl geçirdikleri yönünde rapor hazırlıyorlar.


Okul Müdürü Mehmet Varol Temiz, projeyle ilgili olarak, "Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerini ve ara tatildeki zamanlarını nasıl geçirdiklerini yerinde görerek, her zaman yanında olduklarımızı his ettirmek için okul her yer mantığını benimseyerek kapı kapı dolaşıyor, ziyaret ediyoruz" dedi.


Göçerüşağı Mahallesi Muhtarı Sercan Çabuk ise öğrencilerin evlerininde ziyaret edilmesini önemsediklerini ifade ederek, "Eğitimcilerin öğrencilerin ne şartlarda ikamet ettiklerini görmeleri övgüye değerdir. Köy şartlarında öğrencilerin nasıl ders çalıştıklarını, ne imkanları olduğunu görmeleri önemlidir" ifadelerini kullandı.


Öğretmenlerini saz çalarak karşılayan Lise öğrencisi Gizem Algül ise "Arguvanlı olup da saz çalmayan ve Türkü söylemeyen yok gibidir" diye konuştu. - MALATYA

Okul Müdürü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
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