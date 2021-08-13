'Size çok kötü şeyler yapacağız' diyerek, bıçaklamışlar (2) - Son Dakika

BAKAN GÜL'DEN ALİ YASİN GÜLER'E ZİYARET

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Suriye uyruklu Yahya Al Abdo ve Ahmed Muhammed Abdo tarafından bıçaklanması sonucu yaralanan Ali Yasin Güler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.