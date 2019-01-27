Size Dava Açma Hakkım Var!

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Bir günümü sizin için vlogladım. Cansuyla birlikte SAN Kuaföre gittik, Mehmetle market alışverişi ve yemek yaptık. Tuğçeyi misafir ettik ve oyun oynadık!

Bir günümü sizin için vlogladım. Cansuyla birlikte SAN Kuaföre gittik, Mehmetle market alışverişi ve yemek yaptık. Tuğçeyi misafir ettik ve oyun oynadık! Bence eğlenceli bir vlog oldu. Umarım izlerken keyif alırsınız. Eğer vloglarım hoşunuza gidiyorsa ve daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen benimle yorumlarda paylaşın.

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