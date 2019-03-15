Son Dakika Haberleri: Size Değer Katmayan Arkadaşlardan Uzak Durun"

Size Değer Katmayan Arkadaşlardan Uzak Durun"

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, "Size bir değer katmayan, bir bilgi paylaştığınızda veya bir şeyi merak ettiğinizde sizinle ilgilenmeyen arkadaşlardan uzak durmanız gerekiyor.

Size Değer Katmayan Arkadaşlardan Uzak Durun
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, "Size bir değer katmayan, bir bilgi paylaştığınızda veya bir şeyi merak ettiğinizde sizinle ilgilenmeyen arkadaşlardan uzak durmanız gerekiyor." dedi.

Atakum Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği ile Gençlerle Başbaşa" konferansına katılan Dursun, merak etmenin, araştırmanın ve her zaman öğrenme isteğini korumanın önemine işaret etti.

Bilginin paylaştıkça çoğaldığını ve değerlendiğini belirten Dursun, "Size bir değer katmayan, bir bilgi paylaştığınızda veya bir şeyi merak ettiğinizde sizinle ilgilenmeyen arkadaşlardan uzak durmanız gerekiyor. Böyle arkadaşlardan kesinlikle kaçınmanız gerekir." dedi.

Dursun, gençlere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca dağıtılan "Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli" kitabında hayatları anlatılan Ahmed Süheyl Ünver, Ali Fuad Başgil, Ekrem Hakkı Ayverdi, Fethi Gemuhluoğlu ve Mahir İz gibi önemli düşünce adamlarını da tanıyıp tanımadıklarını sordu.

Bu önemli isimlerin mutlaka tanınması ve bilinmesi gerektiğini kaydeden Dursun, Gemuhluoğlu'nun kendi fikir hayatındaki kıymetiyle alakalı bir anısını paylaştı.

Henüz lise öğrencisiyken bir arkadaşıyla ziyaret ettikleri Gemuhluoğlu'nun kendilerine Suriye üzerine çalışmalarını tavsiye ettiğini anlatan Dursun, şöyle devam etti:

"Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'na neden Suriye çalışmamız gerektiğini sorduğumuzda bize 'Fitnenin evveli Şam, ahiri Şam'dır.' sözünü söyledi. O sözü söylediğinde tarih 1975'ti. Bugün Suriye'nin durumuna baktığımızda kıymetli hocamın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha görüyoruz."

Gençler için kelime öğrenmenin ve eski kavramlara hakim olmanın da oldukça önemli olduğunu belirten Dursun, gençlere bu alanda çalışma yapmaları ve bilgilerini artırmaları tavsiyesinde bulundu.

Konferansta Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı ve Prof. Dr. Vahdettin Engin de konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Atakum Gençlik Merkezi, Suriye, Haluk Dursun, Politika
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