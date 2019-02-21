" Size Her Zaman İnandık, Yine İnanıyoruz"

Teknik heyetinde yer aldığı toplantıda futbolcularına, " Sizlerden galibiyet sözü istiyorum" diyen başkan Mevlüt Aktan, " Şüphesiz ki zor bir maç olacak. Ancak tek bir ihtimal bizi sevindirir, o da galibiyettir. Potansiyelimiz buna müsait. Bunu sahaya da yansıtacağınıza inanıyorum. Bizim, sizlere olan güvenimiz tam. Size her zaman inandık, yine inanıyoruz. Geçtiğimiz hafta karşılaştığımız Tarsus İdman Yurdu maçını farklı kazanarak gerçek kimliğinizi ortaya koydunuz. Pazar günü zor bir deplasman maçı bizleri bekliyor. Bu kritik ve zorlu maçta da sizlerden tüm gücünüzü ve gerçek kimliğinizi sahaya koymanızı istiyorum. Hedefe ulaşma yolunda çok kritik haftalara girdik. Bu dönemde kesinlikle puan kaybı yaşamamalıyız. Bizleri mahcup etmeyin. Galibiyetler serisini başlatma adına Pendikspor maçının önemi gerçekten çok büyük. Lider Tuzlaspor'la 11 puanlık fark geçtiğimiz hafta 8'e indi. Ben puan farkının daha da kapanacağına ve rakiplerimizi yakalayacağımıza inanıyorum. Sizlerde buna inanın. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak kendimize yakışan mücadeleyi gösterdiğimiz zaman bizim önümüzde kimse duramaz. Deplasmanda karşılaşacağımız Pendikspor maçında sonuna kadar en iyi şekilde mücadele ederek, savaşarak, bu maçta bize galibiyet armağan etmenizi istiyoruz" diye konuştu.