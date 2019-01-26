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14 dakika önce
Kullandığım Ürünler: Avene Hydrance NemlendiriciBioderma Sensibio Eye Loreal True Match&Nyx Total Control FondotenBenefit Browvo Conditioning PrimerBenefit Gimme Brow Renkli Kaş JeliEssence Şeffaf Kaş JeliThe Balm Bahama MamaDior Forever Compact PowderNyx This is Everything Lip OilMake...
Kullandığım Ürünler: Avene
Hydrance Nemlendirici Bioderma
Sensibio Eye Loreal
True Match&Nyx Total Control Fondoten Benefit
Browvo Conditioning Primer
Benefit Gimme Brow Renkli Kaş Jeli
Essence Şeffaf Kaş Jeli
The Balm Bahama
Mama Dior
Forever Compact Powder
Nyx This is Everything Lip Oil
Make Up
Revolution Death By Chocolate Eyeshadow Palette
Nyx Away We Glow Aydınlatıcı
Nyx Ombre Blush Nude To Me
Loreal Telescopic Maskara Nars
Velvet Matte Lip Pencil - Walkyrie
Dior Addict Ultra Gloss Pearl Mac
Mineralize Water
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:30 Kaynak: Youtube
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