Son Dakika Haberleri: Sizi Çok Özledim! | Minimal&ışıltılı Makyaj

Sizi Çok Özledim! | Minimal&ışıltılı Makyaj

14 dakika önce

Kullandığım Ürünler: Avene Hydrance NemlendiriciBioderma Sensibio Eye Loreal True Match&Nyx Total Control FondotenBenefit Browvo Conditioning PrimerBenefit Gimme Brow Renkli Kaş JeliEssence Şeffaf Kaş JeliThe Balm Bahama MamaDior Forever Compact PowderNyx This is Everything Lip OilMake...

Kullandığım Ürünler:

Avene Hydrance Nemlendirici

Bioderma Sensibio Eye Loreal True Match&Nyx Total Control Fondoten

Benefit Browvo Conditioning Primer

Benefit Gimme Brow Renkli Kaş Jeli

Essence Şeffaf Kaş Jeli

The Balm Bahama Mama

Dior Forever Compact Powder

Nyx This is Everything Lip Oil

Make Up Revolution Death By Chocolate Eyeshadow Palette

Nyx Away We Glow Aydınlatıcı

Nyx Ombre Blush Nude To Me

Loreal Telescopic Maskara

Nars Velvet Matte Lip Pencil - Walkyrie

Dior Addict Ultra Gloss Pearl

Mac Mineralize Water

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:30 Kaynak: Youtube

Bahama, Loreal, Avene, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ektiği Mahsuller Elinde Kalınca E-Ticaret'e Yönelen Genç Tarih Yazdı 11 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar Girişiminde Bulunan Sapık, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi

Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 18:44:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sizi Çok Özledim! | Minimal&ışıltılı Makyaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]