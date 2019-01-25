Son Dakika Haberleri: Sizi Evin Yıldızı Yapacak Tarif ??gerçek Malaga Pastası

Sizi Evin Yıldızı Yapacak Tarif ??gerçek Malaga Pastası

39 dakika önce

Hem görünütüsü hem de lezzeti muhteşem Malaga Pasta Tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

Hem görünütüsü hem de lezzeti muhteşem Malaga Pasta Tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Son derece lezzetli, son derece gösterişli bu pastayı çocuklar dahil herkes çok beğenecek. Özellikle içerisindeki muz ile damaklarınzı şenlendirecek, çikolatalar ile dünyanın 8. harikası olmaya aday Malaga pastayı yapmak zannettiğiniz kadar da zor değil. Yumuşacık bir kek onun üzeri için hazırlanan oldukça lezzetli bir pastacı kreması, muz ve ganaj ile taçlandırdığımız malaga pastanın pandispanyasını isteiğiniz pasta yapımında kullanabilirsiniz. Özel günlerinize, oturmalarınıza çok yakışacak, herkesin sizden tarif isteyeceği Malaga Pasta nasıl yapılır? öğrenemk için videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:34 Kaynak: Youtube

Malaga, Genel
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