Son Dakika Haberleri: Sizi Siyasetten, İşten Uzaklaştırıp Tebessüm Ettirecek Kermit Fotoğrafları
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Sizi Siyasetten, İşten Uzaklaştırıp Tebessüm Ettirecek Kermit Fotoğrafları

1 saat önce

Bu içerikten dünyanın sırlarını bekliyorsanız uyaralım. Burada sadece Mitchel Wu isimli fotoğrafçının oyuncak Kermit ile çektiği fotoğraflar var. Ama fotoğraflar öyle güzel ki anılarınız tazeleniyor.

Sizi Siyasetten, İşten Uzaklaştırıp Tebessüm Ettirecek Kermit Fotoğrafları, System.String[]
Bu içerikten dünyanın sırlarını bekliyorsanız uyaralım. Burada sadece Mitchel Wu isimli fotoğrafçının oyuncak Kermit ile çektiği fotoğraflar var. Ama fotoğraflar öyle güzel ki anılarınız tazeleniyor. Kendinizi Kermit ile bir gün geçirmiş gibi hissediyorsunuz.

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Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:18 
Kültür Sanat
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