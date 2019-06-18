Sizi Siyasetten, İşten Uzaklaştırıp Tebessüm Ettirecek Kermit Fotoğrafları

Bu içerikten dünyanın sırlarını bekliyorsanız uyaralım. Burada sadece Mitchel Wu isimli fotoğrafçının oyuncak Kermit ile çektiği fotoğraflar var. Ama fotoğraflar öyle güzel ki anılarınız tazeleniyor. Kendinizi Kermit ile bir gün geçirmiş gibi hissediyorsunuz.