Sizi Siyasetten, İşten Uzaklaştırıp Tebessüm Ettirecek Kermit Fotoğrafları
1 saat önce
Bu içerikten dünyanın sırlarını bekliyorsanız uyaralım. Burada sadece Mitchel Wu isimli fotoğrafçının oyuncak Kermit ile çektiği fotoğraflar var. Ama fotoğraflar öyle güzel ki anılarınız tazeleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:18
Bu içerikten dünyanın sırlarını bekliyorsanız uyaralım. Burada sadece Mitchel Wu isimli fotoğrafçının oyuncak Kermit ile çektiği fotoğraflar var. Ama fotoğraflar öyle güzel ki anılarınız tazeleniyor. Kendinizi Kermit ile bir gün geçirmiş gibi hissediyorsunuz.
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