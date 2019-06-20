Sızıl Beldesi'nde foto safari
38 dakika önce
Sivas'ın Sızır Beldesi'nde düzenlenen foto safari yoğun ilgi gördü.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
'ın Sızır
Beldesi'nde düzenlenen foto safari yoğun ilgi gördü.
Suretialem fotoğraf ve sinema derneği üyelerinin katılımlarıyla Sızır Beldesinde foto safari ve fotoğraf günü düzenlendi. Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer
'in daveti üzerine 30 katılımcı ile düzenlenen foto safaride, Sızır'ın doğal güzellikleri ve gelenek göreneklerinin bir sonraki nesile kalıcı olarak yansıtılması amaçlandı. Çekilen fotoğraflar ile önümüzdeki günlerde bir sergi açılacağı belirtildi. Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği başkanı Yusuf Kartal
, misafirperverlikleri ve sanata verdiklerini önemden dolayı Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer nezlinde tüm Sızır halkına teşekkür etti. - SİVAS
Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!
Gençler, Yıldırım için pedal çevirdi: Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir
Son Dakika! Okula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı
Erdoğan: S-400 işi bitti, Temmuz'un ilk 15 gününde teslim edilecek