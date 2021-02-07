"Sizin oraların nesi meşhur?" çevrim içi programında Ankara'nın ürünleri konuşuldu - Son Dakika

"Sizin oraların nesi meşhur?" çevrim içi programında Ankara'nın ürünleri konuşuldu

07.02.2021 15:47

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen "Sizin oraların nesi meşhur?

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen "Sizin oraların nesi meşhur?" programında, Ankara'nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri masaya yatırıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Cingöz moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Zekai Efeoğlu, Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz konuk oldu.

Ankara Ticaret Odası olarak yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını belirten Baran, bu çerçevede "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" de düzenlediklerini anımsattı.

Baran, başkentte 14 coğrafi işaretli ürünü olduğunu, 28 ürün için tescil başvurusunda bulunulduğunu, coğrafi işaret alabilecek 720 yöresel ürün daha bulunduğunu kaydetti.

Baran, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin her yerinde inanılmaz bir zenginlik var. Bu zenginliği ülkenin menfaatlerine dönüştürmekle ilgili çalışmalar yapmalıyız. Başka ülkeler bunu yapıyor. Fransa'nın 'comte peyniri', İtalya'nın 'parmesan peyniri'nin iki ülkeye katkısı 1,5 milyar avro. 50 bin kişiye istihdam sağlanıyor. AB'de tescil almış 3 bin 732 ürün var, bunların AB ekonomisine katkısı 77 milyar avro. Dünyada tescil almış 10 bin ürün var, bunların 200 milyar avro karşılığı var. Bizim ise coğrafi işaret alabilecek 2 bin 500 ürünümüz var. Ülkemize katkısı 20 milyar dolar olabilir. 37 milyar dolar cari açık verdiğimiz düşünüldüğünde, buradan gelecek 20 milyar dolar ekonomimize inanılmaz katkı sağlar, eğer değerlendirebilirsek."

Baran, ülke potansiyelinin tarımın gelişimi için uygun olduğunu belirterek, "Yakın süreçte dünyada kendi kendine yeten ve önemli ülkelerden biri olacağız." ifadesini kullandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Borsası Başkanı Yavuz da yöresel ürünlerin önemin dikkati çekti.

Ankara'nın da önemli yöresel değerlere ev sahipliği yaptığını, Yöresel Ürünler Fuarı'nın yerel değerlerin farkındalığını artırdığını belirten Yavuz, söz konusu organizasyonun dünyaya açılması, Avrupa'ya taşınması gerektiğini vurguladı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz da Ankara'nın Konya'dan sonra tarım alanı büyüklüğünde ikinci il konumunda olduğunu, çok sayıda yöresel ürüne ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Efeoğlu ise kırsal kalkınmanın önemine değinirken, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının bunun için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan programa bağlanarak Çubuk turşusundan Kalecik karası üzüme ve Beypazarı kurusuna kadar ilçelerinin coğrafi işaretli yöresel ürünlerini anlattı.

Antalya, Ticaret, Ankara, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Sizin oraların nesi meşhur?' çevrim içi programında Ankara'nın ürünleri konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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