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' Sizin oraların nesi meşhur ? ' Kayseri'de - Son Dakika

' Sizin oraların nesi meşhur ? ' Kayseri'de

04.06.2021 12:25
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Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur?

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" programının bu haftaki konuğu Kayseri oldu. Moderatörlüğünü Gürsel Cingöz'ün yaptığı programa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci konuk olarak katıldı.Programda Kayseri'nin yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu.

"Coğrafi işaretli ürün demek şehrin zenginleşmesi demek"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 12 bin yıllık geçmişe sahip Anadolu'nun binlerce yöresel ürüne ev sahipliği yaptığını belirtirken, "Bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamaz, ekonomiye kazandıramazsak hiçbir kıymeti yok" dedi. Dünyada artık yerel ve doğal ürünlerin tercih edildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Tüketici coğrafi işaretli ürünlere daha fazla para ödüyor. Coğrafi işaretli ürün demek şehrin zenginleşmesi demek" diye konuştu.

İtalya'nın Fransa'nın bir peynir çeşitlerinden yılda 1 milyar dolar kazandığını, ülkemizde ise her köyde farklı bir peynir çeşidi varken bunun ekonomik değerinin istenen düzeyde olmadığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Müthiş bir peynir kültürümüz var ama hiçbirimiz bunun farkında değiliz. Bunu markalaştıramazsak, büyütemezsek 1 milyar dolarları kaybederiz" dedi.

"YÖREX, coğrafi işareti tetikledi"

Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in cesaret gerektiren bir girişim olduğunu, Antalya'nın bu işe sahip çıkarak Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini Antalya'da buluşturduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "2010 yılında 42 ilin katılımıyla yapılan YÖREX, 2019 yılında 81 ilin yöresel ürünlerinin katılımıyla yapıldı. Coğrafi işaretli ürün sayımız tüm dünyayı kıskandıracak noktada. YÖREX yerelde coğrafi işaretli ürün sürecini tetikledi. Pandemi nedeniyle geçen yıl YÖREX'e ara vermiştik, inşallah bu yıl kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

"Oda ve borsalar coğrafi işaretin öncüsü oldu"

TOBB olarak yerel kalkınmaya destek olduklarını, yöresel ürünlerin katma değerini, ticari değerini artırmak için çalıştıklarını anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yerel ürünlerin ülke çapında pazarlanmasına yardımcı oluyoruz. Çok sayıda coğrafi işaretli ürünün market raflarında satılmasını sağlıyoruz. Yerel ve milli ürünleri açığa çıkarılması, tanıtılması ve markalaştırmasında odalarımız ve borsalarımız üreticiye destek oluyor, olacaktır. Oda ve borsalarımızın çabaları sayesinde bugün tescile sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. TOBB olarak buna rehberlik ediyoruz" dedi. Türkiye'de 7 yöresel ürünün AB'de tescillendiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, 16 ürünün başvurusunun yapıldığını, süreci yine TOBB olarak takip ettiklerini söyledi.

"Cİ'li ürünlerin E Ticarette satışı artacak"

Ci'li ürünlerin e ticaret kapsamında satılmasıyla ilgili çalışma başlattıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Pandemi öncesine göre e ticaret sitelerinin büyüme hızı yüzde 100 oldu. Toplam ticarette e ticaretin payı yüzde 17'lerde, yüzde 20'ye yaklaştı. İnşallah bunu değerlendireceğiz" dedi.

"Başkanlar Kayseri'nin yöresel ürünlerini anlattı"

Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri'nin bir çok yöresel ürüne ev sahipliği yaptığını belirterek, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını kaydetti. Büyüksimitçi, "YÖREX önemli bir fuar. Ali Başkan yıllardır bu işe kafa yorarak inanılmaz gayret sarf ediyor. Çandır Başkan'ın enerjisi muhteşem" dedi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy, 6 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Kayseri'nin geniş bir gıda ve mutfak kültürüne sahip olduğunu belirtirken, "Bir çok medeniyet Kayseri'de iz bırakmış. Yöresel ürünlerimizin zenginliğinin kaynağı budur" dedi. Kayseri'nin pastırması, sucuğu, mantısı başta olmak üzere 16 ürünün coğrafi işaret aldığını belirten Gürsoy, Kayseri yağlaması, katmer, tandır böreği gibi bir çok ürün için de coğrafi işaret başvurusu bulunduğunu anlattı.

"Pastırmanın lezzeti Erciyes Dağının rüzgarından"

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Evliya Çelebi'nin anlatımına göre Kayseri'de 17. Yüzyılda pastırma imalatının bulunduğunu anımsatarak, Erciyes dağının rüzgarıyla lezzetlenen pastırmanın kentin en önemli yöresel ürünü olduğunu kaydetti. Pastırmanın yüzde 65'inin, sucuğun yüzde 35'ini Kayseri'nin ürettiğini söyleyen Bağlamış, Borsa olarak yöresel ürünlere sahip çıkmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kayseri Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin sanayi şehri olmakla birlikte önemli bir tarım kenti olduğunu vurguladı. "Kırmızı et üssüyüz" diyen Şahin, sucuk, pastırma et ve et ürünleriyle büyük ticaret hacmine sahip olan Kayseri'nin yöresel ürün zengini bir kent olduğunu anlattı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, ajans olarak yöresel ürünlerin kaybolmaması ve ticarete kazandırılması için yaptıkları çalışmaları anlattı. Bir çok ürünün coğrafi işaret alabilmesi için mali destek programları düzenlediklerini kaydeden Kilci, "Yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına öncülük ediyoruz" dedi. - ANTALYA

' Sizin oraların nesi meşhur ? ' Kayseri'de
' Sizin oraların nesi meşhur ? ' Kayseri'de

Türkiye, Kayseri, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ' Sizin oraların nesi meşhur ? ' Kayseri'de - Son Dakika Ekonomi


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