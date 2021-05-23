'Sizin oraların nesi meşhur', Malatya'da - Son Dakika

'Sizin oraların nesi meşhur', Malatya'da

23.05.2021 13:39
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Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yayınlanan "Sizin Oraların Nesi Meşhur?

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yayınlanan "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" programının bu haftaki konuğu Malatya oldu. Gürsel Cingöz moderatörlüğünde düzenlenen programda, kayısının başkenti Malatya'nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu. Programa, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit katıldı.

Coğrafi işaretli Malaya kayısı için pul bastırılacak

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kayısının Malatya'nın en önemli ürünlerinden biri olduğunu belirtirken, kayısıya AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldıklarını anımsattı. Malatya'da 8 milyon kayısı ağacının bulunduğu, kayısının 50 bin ailenin geçimini sağladığı, 115 ülkeye ihraç edildiğini kaydeden Sadıkoğlu, 90 bin ton ihracatla 266 milyon dolar gelir elde ettiklerini söyledi. Sadıkoğlu, "Tescilli kayısımızı ülke çapında ve yurt dışında marka haline dönüştürmeyle ilgili çalışmamız var. Postane ile görüşüyoruz coğrafi işaret belgesiyle kayısımız için pul bastırıp, dünyanın her yerine bu pulla kayısımızı göndermek istiyoruz" diye konuştu. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in yöresel ürünlerin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, "YÖREX'te yüzlerce yöresel ürünü birlikte görme fırsatımız oluyor. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu YÖREX'te tüm stantları gezerek farkındalık yaratmaya çalışıyor. YÖREX'in mimarı Ali Çandır'a çabaları için teşekkür ediyorum. Bu yıl YÖREX'te buluşmayı diliyorum" dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'nın 13 coğrafi işaretli ürünü olduğunu, 13 de tescil bekleyen ürünün olduğunu bildirirken, Cİ belgesini ürünün korunması ve ticareti için en etkin şekilde kullanılması gerektiğini söyledi. Cİ'li ürünlerin ekonomik olarak karşılığının olduğunu belirten Özcan, Cİ'li ürünlerin 2 kat fazla fiyatla satılabildiğini belirtti.

YÖREX yöresel ürünlerin tanıtılmasında önemli bir fırsat

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, bereketli coğrafya üzerinde kurulu Malatya'nın yöresel ürün zengini olduğunu söyledi. Kırsalda nüfusun azalmasının önüne geçmek için kırsal kalkınmanın önemli olduğunu, kalkınmada da yöresel ürünlerini iyi bir araç olduğunu kaydeden Yoğunlu, Ajans olarak bir çok yöresel ürünün coğrafi işaret alması, ekonomiye kazandırılması ve yeni nesil platformlarda pazarlanmasına destek olduklarını kaydetti. Antalya Ticaret Borsası'nın düzenlediği YÖREX'e katıldıklarını, ürünlerini ulusal alanda tanıtmada iyi bir fırsat elde ettiklerini söyleyen Yoğunlu, "YÖREX, yöresel ürünlerimizin tanıtılmasını sağlayan önemli bir platform. Bununla ilgili etkinlik ve programlara devam etmek çok önemli. Bu milli bir mesele. Fuarı düzenleyen Sayın Ali Çandır ve ekibine teşekkür ediyorum. 2019 yılındaki YÖREX'te tüm kalkınma ajanslarının katılımında koordinatör olarak çalıştık. Salgının azalmasıyla birlikte YÖREX'in bu yıl yapılmasını arzuluyor, yöresel ürünlerimizle bu yıl YÖREX'te olmak istiyoruz" diye konuştu.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Malatya'nın meyvecilik ve bağcılık konusunda derin bir tarihe sahip olduğunu söyledi. "Malatya dünyaya kayısı konusunda nam salmış bir kent" diyen Macit, bir çok meyvenin gen merkezi olan Malatya'nın yöresel ürün zenginliğinde bu altyapının önemine dikkat çekti. - ANTALYA

'Sizin oraların nesi meşhur', Malatya'da
'Sizin oraların nesi meşhur', Malatya'da
'Sizin oraların nesi meşhur', Malatya'da

Ticaret, Malatya, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Sizin oraların nesi meşhur', Malatya'da - Son Dakika Ekonomi


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