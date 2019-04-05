Son Dakika Haberleri: Sizin Seçtiğiniz Kıyafetleri Kombinledim ?? Mezuniyet, Düğün, Davet, Parti..

Sizin Seçtiğiniz Kıyafetleri Kombinledim ?? Mezuniyet, Düğün, Davet, Parti..

1 saat önce

Bu videoda sizin seçtiğiniz kıyafetleri, abiyeleri kombinledim. ??Tüm kombinlerimi bilgi kutucuğunun devamında paylaştım.?? Videodaki kombinlerim çok sevdiğim Trendyol Milla Raisa&Vanessa koleksiyonundan. Bize özel yine güzel bir indirim var.

Bu videoda sizin seçtiğiniz kıyafetleri, abiyeleri kombinledim. ??Tüm kombinlerimi bilgi kutucuğunun devamında paylaştım.?? Videodaki kombinlerim çok sevdiğim Trendyol Milla Raisa&Vanessa koleksiyonundan. Bize özel yine güzel bir indirim var. Trendyol Milla butiklerinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde "DUYGU20" kodunu kullanarak 20 TL indirim kazanabilirsiniz. İyi seyirler! ??Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zile ?? tıklamayı unutmayın ??

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:42 Kaynak: Youtube

Milla, Trendyol, Genel
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