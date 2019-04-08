Sızır'da Tamer Mazbatayı Aldı
1 saat önce
Sivas'ın Sızır Beldesinde Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sızır Belediye Başkan adayı Ali Tamer mazbatasını alacak görevine başladı.
Sivas
'ın Sızır
Beldesinde Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Sızır Belediye Başkan adayı Ali Tamer
mazbatasını alacak görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Sivas'ın Sızır beldesinde MHP'nin adayı Ali Tamer bin 853 oy alırken CHP
adayı Nevzat Göksu
bin 473 oyda kaldı. Farlı bir galibiyet alan Tamer geçtiğimiz günlerde Gemerek
İlçe Seçim Kuruluna gidip mazbatasını aldı. Mazbatasını almasının ardından makam koltuğuna oturan Tamer tebrikleri kabul etti. Tamer yaptığı açıklamada, "Zorlu bir seçim sürecini farklı bir galibiyetle zafere taşıdık. Bizlere destek olan tüm halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sızır'ı Türkiye
'nin gözde turizm merkezlerinden biri yapma konusunda önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. İlk icraatımız olacak önümüzdeki günlerde kasabamıza mobil Jandarma
biriminin kurulması noktasında çalışmalar yapacağız. Kısa bir sürede kasabamız mobil jandarma istasyonuna kavuşacak. Hizmet etmek için bu göreve talip olduk, inşallah başarılı hizmetlere imza atmayı Rabbim nasip eder. Bütün çabamız daha iyi bir Sızır. Tekrar bütün gecesini gündüzüne katarak bizleri destekleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:15 Kaynak: İHA
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