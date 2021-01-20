Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı - Son Dakika

Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı

20.01.2021 16:35

Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı Sivas'ta hava sıcaklığı-20 dereceye düşerken Sızır Şelalesi buz tutu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı

SİVAS - Sivas'ta hava sıcaklığı-20 dereceye düşerken Sızır Şelalesi buz tutu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Aşırı soğuklardan Sivas'ın Gemerek İlçesi Sızır Beldesi'ne nasibini aldı. Beldede hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düştü. İlçe sınırları içerisinde bulunan turistik sızır şelalesi buz tuttu. Donan şelalede uzunluğu 3 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Ortaya çıkar eşsiz manzara görenleri büyüledi.

Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirtip, "Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Sızır Şelalesi Kış mevsiminde doğal güzellikleriyle tüm insanlarımızı buraya davet ediyor. Gerçekten de gördüğünüz üzere buz sarkıtları kışın oldukça harika gözüküyor" dedi.

Şelalenin buz tutmuş halini görüntülemek isteyen doğa tutkunları ise Sızır Şelalesinde giderek fotoğraf çekti. Sızır Şelalesinin buz tutmuş hali havadan drone ile de görüntülendi.

Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı
Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı
Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı
Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı

Hisarcık, Gemerek, Sivas, Sızır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sızır Şelalesi dondu, ortaya eşsiz bir manzara çıktı - Son Dakika


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