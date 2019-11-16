Son Dakika Haberleri: Sızır Şelalesi'nde sonbahar güzelliği
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Sızır Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

6 saat önce

SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri etkiliyor.

Sızır Şelalesi'nde sonbahar güzelliği, System.String[]
SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinde bulunan Sızır Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri etkiliyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen şelalede, sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Kent merkezine 135 kilometre uzaklıkta, Çat ormanları içerisinde, Göksu Çayı üzerinde bulunan Sızır Şelalesi, 4 mevsim doğal güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Çevresindeki renkli bitki örtüsünün yanı sıra yaklaşık 20 metreden dökülen suyun görsel bir şölen sunduğu şelale, Sivas'ta yaşayanların yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.Şelalenin, 4 mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, "Sonbahardayız ve gayet güzel bir görünüme büründü. Doğal bir obruk şelalesidir. Şelale Sızır'ın içinden kaynayan su ile besleniyor. Beldemiz çok yoğun, yerli turizmin başında gelir. Şelalemiz birinci derece sit alanı olması nedeniyle çok fazla müdahale edemiyoruz. Şu anda şelalenin üst kısmına bir mesire alanı projemiz var. İnşallah yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Özellikle yaz sezonunda yoğun bir ziyaret oluyor. Mesire alanımızı da yapınca herkesin rahatlıkla gelip piknik yapabileceği ve gezebileceği alanlar olacak. Şu anda sonbaharın kendine has bir güzelliği net bir şekilde görülüyor" dedi.


- Gemereksivas
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:00 Kaynak: DHA
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