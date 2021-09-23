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"Sizlere Minnettarız" - Son Dakika

"Sizlere Minnettarız"

23.09.2021 11:46

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Öztozlu, kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimize minnet duygularını paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, ilk olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Şener Tarım ve dernek yönetimi tarafından karşılanan Öztozlu ve Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti.Milletimizin şan ve şerefle dolu bir tarihi olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Allah hepinizden razı olsun. Bugün Kıbrıs'a yavru vatan diyorsak sizlerin yürekli ve cesaretli duruşunuz sayesinde. Milletimizin birlik ve bütünlüğü ile aziz vatan toprakları için can veren kahraman şehitlerimize ve gazilerimize her zaman şükran borçluyuz" dedi.

"Kapılarımız sonuna kadar açıktır"

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve çalışmaları hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, "Şehitlerimizin kıymetli emanetlerine ve gazilerimize kurumumuzun gönül kapıları sonuna kadar açıktır. Bu anlamda, Kırsal Hizmetler Dairemiz tarafından yapılan hizmetlerde şehit yakını ve gazilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de bu çalışmada, geçimini tarımdan sağlamak isteyen, köyde yaşayan şehit yakınlarımız ve gazilerimize gerekli desteği sağlıyoruz. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizin, yürüteceği tarım ve hayvancılık projelerinde sağlayacağımız desteklerde öncelik tanıyoruz" dedi.

Rahmet ve Minnetle Andı

Öztozlu ve Usta daha sonra ise, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi'ni ziyaret etti. Öztozlu ve Usta burada, İkinci Başkan Zeki Özdemir ve yönetim kurulu tarafından karşılandı. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını siper eden tüm şehit ve gazilerimize karşı büyük bir minnet duyduklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Vatan savunması için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden tüm gazilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat içerisinde uzun ömürler diliyorum. Bizim, gazilerimiz, şehitlerimizin ailelerine minnet borcumuz var" dedi.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi İkinci Başkanı Zeki Özdemir ise ziyaretleri nedeniyle Usta ve Öztozlu'ya teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Sizlere Minnettarız' - Son Dakika


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