Sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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Sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildiANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan 32 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
Sızma girişiminde bulunan 32 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızma girişiminde bulunan 32 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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