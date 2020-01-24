Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu - Son Dakika
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Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'lilerin sızma girişiminde bulunmasıyla bölge obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü PKK/ YPG'lilerin sızma girişiminde bulunmasıyla bölge obüs atışlarıyla ateş altına alındı.

Akçakale'nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG'li teröristler sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine sınırda konuşlu topçu birlikleri Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesini obüs atışlarıyla ateş altına aldı. Obüs atışları sınır hattında heyecana yol açarken, güvenlik güçleri obüs atışlarının ardından bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ve sızma girişiminin engellendiğini bildirdi.

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Akçakale, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:34 Kaynak: DHA
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