Son Dakika › Güncel › Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu - Son Dakika
Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu
6 saat önce
Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu
Son Dakika Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu