Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu - Son Dakika

Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

6 saat önce

Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu.

Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

Sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:18 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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