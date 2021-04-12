Sızma zeytinyağında toksin iddiası Balıkesir'de zeytincileri kızdırdı - Son Dakika

Sızma zeytinyağında toksin iddiası Balıkesir'de zeytincileri kızdırdı

12.04.2021 09:18

Sızma zeytinyağında toksin iddiası Balıkesir'de zeytincileri kızdırdı Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Sızma zeytinyağında toksin iddiası Balıkesir'de zeytincileri kızdırdı

BALIKESİR - Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var'ın sızma zeytinyağında toksin olabileceği iddiası zeytin üreticilerinin tepkisine neden oldu. Rafinasyon işlemi görmeden 'hakiki zeytinyağı' diye piyasaya sürülen sızma zeytinyağlarında Okratoksin tespit edildi iddiası zeytin üreticilerini üzdü.

Konu ile ilgili haberin bazı televizyon kanallarında yer alması Edremit Körfezindeki zeytin üreticilerini harekete geçirdi. Sızma zeytinyağlarının tarladan sofraya kadar titizlikte hazırlandığına dikkat çeken Tadım Uzmanı Mehmet Özgü Manisalı, natürel sızma zeytinyağlarının en kaliteli yağlar olduğunu söyledi. Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık da, sızma zeytinyağının kusursuz zeytinlerden elde edilen en kaliteli yağ olduğunu anlattı.. Sızma zeytinyağları hakkındaki olumsuz açıklamaların kendilerini üzdüğün anlatan Tadım Uzmanı Mehmet Özgü Manisalı, "Sızma zeytinyağları tarladan başlayıp sofralarımıza gelinceye kadar en kusursuz şekilde üretilen, asit değerleri düşük, tadım olarak da en üst düzeyde olan zeytinyağlarıdır. Bu zeytinyağları hakkında yapılan bazı açıklamalar var. Bunlara katılmıyoruz. Buna nasıl karar verildi.. Nasıl numune alındı, testleri nasıl yapıldı Natürel sızma zeytinyağları en kaliteli yağlardır. Bu zeytinyağları nasıl böyle kötülenebiliyor, rafinajlık yağlardan daha alt seviyede tutuluyor. Buna şaşırıyorum" dedi. Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık da, "Natürel sızma zeytinyağları en kaliteli yağlardır. Natürel yağlar hakkındaki olumsuz açıklamalara şaşırıyoruz..Natürel sızma zeytinyağı en sağlıkla yağdır" dedi. Edremit Körfez Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkana Yahya Ağacık ise, " "Zeytinyağı bu günlerde bilen kişilerin, bildiğini sanan kişilerin demeçleriyle çok .büyük zararlar görüyor. Bu kişiler profesör unvanına sahip kişiler. ve söyle sözler söylüyorlar. Sızma zeytinyağında yüzde 40 toksin var diyorlar.. Sızma zeytinyağları nedir.. Sızma zeytinyağı, hiçbir kusuru olmayan zeytinlerden elde edilen, 08 dizyeme kadar olan yağlara denir. Sızma budur. Toksin olan yağlar sızma değildir. Natürel yağlar ile sızma yağlar fiziki olaylarla zeytin meyvesinden elde edilen yağlardır. Diğer nebati yağların hepsi kimyevi bir olaydan yani rafine olayından geçtikten sonra insan gıdası olarak kullanılır. Bunlarda kusur olmaz. Rafine zaten kusurları gidermek iççin kullanılır. Onun için sızma yağ hiçbir kusuru olmayan zeytinlerden elde edilen natürel olarak yenilen tek yağdır. Yani artık, bunu söylemekten bıktık. Bunu, Ahmet,,Mehmet yani sıradan insanlar söylemiyor. Bunu söyleyen hep unvanı olan insanlar. Bunlar bizi üzüyor" dedi.

Sızma zeytinyağında toksin iddiası Balıkesir'de zeytincileri kızdırdı
Sızma zeytinyağında toksin iddiası Balıkesir'de zeytincileri kızdırdı
Sızma zeytinyağında toksin iddiası Balıkesir'de zeytincileri kızdırdı
Sızma zeytinyağında toksin iddiası Balıkesir'de zeytincileri kızdırdı

Zeytinyağı, Balıkesir, Türkiye, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sızma zeytinyağında toksin iddiası Balıkesir'de zeytincileri kızdırdı - Son Dakika Ekonomi


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