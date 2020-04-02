Şizofren hastası oğlu tarafından öldürülen anne defnedildi - Son Dakika

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Şizofren hastası oğlu tarafından öldürülen anne defnedildi
6 saat önce
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde oğlu tarafından başı gövdesinden ayrılarak öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi.
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde oğlu tarafından başı gövdesinden ayrılarak öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi.
Dün ilçeye bağlı Nodullar köyü İyioğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Satıa E. (78), şizofreni hastası oğlu Mehmet İ. tarafından başı gövdesinden ayrılarak öldürülmüştü. Hastane morgundan alınan 78 yaşındaki kadının cenazesi köyüne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Satıa E.'nin cenazesi aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:49 Kaynak: İHA
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