Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi

02.03.2021 17:10

Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi Anne katili oğul adliyeye sevk edildi Cenazede Almanya'da bulunan diğer oğul için telefonla canlı yayın yapıldı Antalya'da kendilerine ait iş yerinde şizofreni hastası oğlu tarafından boğazı kesilerek öldürülen Sultan Aktürk,...

Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi

Anne katili oğul adliyeye sevk edildi

Cenazede Almanya'da bulunan diğer oğul için telefonla canlı yayın yapıldı

ANTALYA - Antalya'da kendilerine ait iş yerinde şizofreni hastası oğlu tarafından boğazı kesilerek öldürülen Sultan Aktürk, Ilıca mezarlığında toprağa verildi. Cenaze sırasında bir akrabalarının, Almanya'da yaşayan ve cenazeye katılamayan Sultan Aktürk'ün diğer oğluna cenazeyi telefondan izlettiği görüldü.Annesini öldürdükten sonra babası tarafından darp edilen B.A. ise tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından adliyeye çıkarıldı.

Feci olay, dün Manavgat ilçesi Ilıca- Kumköy yolu üzerindeki manavda yaşandı. İş yerinde annesi Sultan Aktürk'le tartışan şizofreni hastası B.A. (26), annesini boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın hayatını kaybederken, alışveriş için ilçe merkezine giden baba Arif Aktürk olayın hemen sonrasında iş yerine geldi. Eşini kanlar içinde yerde, oğlunu ise elinde bıçakla bulan baba, oğlunun kaçmasına izin vermedi. Kaçmaya çalışan B.A., babası ile boğuşurken yere düşüp yüzünü çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sultan Aktürk'ün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan katil zanlısı B.A. hastaneye kaldırıldı. 2 kız, 2 erkek olmak üzere 4 çocuk annesi olan Sultan Aktürk'ün cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Bugün Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak Manavgat'a getirilen cenaze, Kavaklı Mezarlığında bulunan Büyükşehir belediyesi Cenaze Hizmetleri biriminde yıkanıp kefenlendikten sonra Ilıca'ya getirildi. Ilıca Mezarlığında gerçekleşen ve cenaze namazını kıldıran imamın uyarılarıyla sosyal mesafe gözetilerek kılınan cenaze namazının ardından Sultan Aktürk sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Almanya'da yaşayan diğer oğlu cenazeyi cep telefonundan canlı izledi

66 yaşındaki Sultan Aktürk'ün cenazesinin mezarlığa getirilmesinden itibaren cenazeye katılan bir kişinin canlı bağlantıyla cenazeyi izletmesi ve bir şeyler anlatması dikkatlerden kaçmadı. Cenazenin toprağa verilmesi sırasında baba Arif Aktürk'e seslenen kişi, diğer oğlunun babasından kendisi için de annesinin mezarına toprak atmasını istediğini söyledi. Baba Aktürk, oğlunun bu isteğini yerine getirdi ve eşinin mezarına oğlu için de toprak attı. Telefonla çekim yapan kişinin Aktürk ailesinin Almanya'da yaşayan ve annesinin cenazesine gelemeyen diğer oğulları ile görüntülü bağlantı kurduğu ve annesinin cenazesini izlettirdiği bildirildi.

Anne katili şizofren genç adliyeye sevk edildi

Annesini boğazını keserek öldüren, kaçmak isterken babası tarafından alıkonulan, bu sırada yaşanan boğuşmada başından ve yüzünden yaralanan B.A. Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından Manavgat adliyesine çıkarıldı. Geceyi Antalya'da hastanede geçiren B.A. adliyeye çıkarılması sırasında 2 jandarma arasında güçlükle yürüdüğü gözlendi.

Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi
Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi

şizofreni, Antalya, Cenaze, Ilıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de sonuçlanan Sinovac aşısının sonuçları belli oldu! Hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor Çiftçinin dört gözle beklediği borç yapılandırması yolda Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor
F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi F.Bahçe'nin Boupendza için Hatayspor'la anlaştığı iddia edildi         
12:16
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
11:39
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadının yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı         
09:54
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:23:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şizofren oğlunun öldürdüğü anne gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei