Şizofren oğuldan baba cinayetine kan donduran savunma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şizofren oğuldan baba cinayetine kan donduran savunma - Son Dakika

Şizofren oğuldan baba cinayetine kan donduran savunma

6 saat önce

Antalya'da 80 yaşındaki babasını başını duvara vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan şizofren hastası Ukraynalı sanık mahkemedeki ifadesinde, "O an babam, sanki babam değildi, şeytan gibi bir şeydi.

Şizofren oğuldan baba cinayetine kan donduran savunma, System.String[]

Antalya'da 80 yaşındaki babasını başını duvara vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan şizofren hastası Ukraynalı sanık mahkemedeki ifadesinde, "O an babam, sanki babam değildi, şeytan gibi bir şeydi. İki kişi bana geldi, babamın babam olmadığını aslında şeytan olduğunu söyledi ve beni ikna etti. Ben bir ışık gördüm ve ne yapılması gerektiğini anladım. Babamı öldürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum" dedi.


Ukrayna'dan tatil için Alanya'nın İncekum mahallesine gelen Maksym Darmenko (24) ve babası Yurii Darmenko (80), bir otele yerleşti. İddiaya göre geçen yıl 18 Haziran'da saat 01.00 sıralarında baba ile oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şizofren hastası olduğu ileri sürülen Maksym Darmenko, babasını döverek ellerinin arasına aldığı başını odanın duvarlarına vurdu. Kanlar içinde kalan Yurii Darmenko'nun yardım çığlığını duyan otel yetkileri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan Yurii Darmenko'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ukraynalı genç ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Maksym Darmenko sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


"Bir ışık gördüm ve ne yapılması gerektiğini anladım"


Babasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Maksym Darmenko Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıktı. Duruşmada tarafların avukatları da hazır bulundu. Maksym Darmenko tercüman aracılığıyla verdiği savunmasında "O an babam, sanki babam değildi, şeytan gibi bir şeydi. İki kişi bana geldi, kadın ve erkek. Onlar çok güçlülerdi. Bana babamın babam olmadığını aslında şeytan olduğunu söyledi ve beni ikna etti. Ben bir ışık gördüm ve ne yapılması gerektiğini anladım. Babamı öldürdüğüm iddiasını kabul etmiyorum" dedi.


Savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmayı bir ileri tarihe erteledi. Duruşmanın ardından sanık tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
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