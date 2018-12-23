Şizofren Simülasyonu! ('alevlenme Anını' Görmek İçin İzleyin...)
1 saat önce
Ruhi Çenet Belgeselleri 1. Bölümü (Bir Şizofrenle Yüzleşiyorum): https: //www.youtube.com/watch'v=yLYyM...Bu video Ruhi Çenet Belgeselleri'nin 1. bölümünün 2. kısmıdır.
Ruhi Çenet Belgeselleri 1. Bölümü (Bir Şizofrenle Yüzleşiyorum): https://www.youtube.com/watch'v=yLYyM...
Bu video Ruhi Çenet Belgeselleri'nin 1. bölümünün 2. kısmıdır. 3. kısım çok yakında sizlerle
Bu videoda şizofrenlerin iç dünyasını yansıtmak için alevlenme döneminde gördükleri sanrıları, halüsinasyonları ve delüzyonları bir simülasyonla anlatmaya çalışıyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:15 Kaynak: Youtube
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