Şizofreni hastalarının istihdamı için çalışma yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şizofreni hastalarının istihdamı için çalışma yapıldı - Son Dakika

Şizofreni hastalarının istihdamı için çalışma yapıldı

7 saat önce

Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne (SAÜEAH) bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından, İŞ-KUR ile iş birliği sağlanarak işverenlerdeki şizofreni hastalığına karşı ön yargıları kırmaya yönelik çalışma başlatıldı.

Şizofreni hastalarının istihdamı için çalışma yapıldı, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne (SAÜEAH) bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından, İŞ-KUR ile iş birliği sağlanarak işverenlerdeki şizofreni hastalığına karşı ön yargıları kırmaya yönelik çalışma başlatıldı.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TRSM sorumlu hekimi Psikiyatrist Dr. Elçin Özsin Aydemir, genellikle gençlik yıllarında baş gösteren şizofreni hastalığının, hastaların işlevselliğini bozan, yakınlarını ve toplumu olumsuz etkileyen, kişisel ve ekonomik sorunlara yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, bu sebeple de merkezde öncelikle vazgeçilmez olan ilaç tedavisinin yanında hastaların ailevi, sosyal ve ekonomik sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Özsin, hastalık hakkında bilgi sahibi olmayan bireylerin şizofreni tanısı alan bireylerden zarar görmekten korktuklarını, bu durumun da hastalara yönelik damgalamaya neden olduğunu belirterek, bu sebeple de tedaviyle iyi ve çalışabilecek durumda olan hastaların da işe girme konusunda ciddi bir dışlanmaya maruz kaldıklarını kaydetti.

Merkezde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Danış ise gelişen ruh sağlığı politikalarıyla günümüzde şizofrenili bireylerin ekonomik ve sosyal yaşama katılmalarını sağlamanın dünya genelinde ulaşılmak istenen ortak hedef olduğunu aktardı.

Çalışabilecek durumda olan şizofrenili bireylerin istihdamının sağlanmasının, hem bireyin yaşam kalitesi ve işlevselliklerinin arttırılması hem de topluma olan sosyal ve ekonomik yükün azalması açısından ciddi bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Danış, bu sorunun çözümüne yönelik İŞ-KUR ile görüşme yapıldığını hatırlattı.

Danış, amaçlarının Sakarya'daki tüm işverenlere bu şekilde birebir ulaşarak, ekip üyeleriyle birlikte hastalığı anlatmak ve böylece hastalarına istihdam kapılarını açmak olduğunu ifade etti.

İŞ-KUR İl Müdürü Tekin Kaya da şizofreni teşhisli hastaların toplumdaki bilgisizlik nedeniyle önemli oranda dışlanmaya maruz kaldıklarını belirterek, toplumun sahip olduğu "Şizofreni hastalarının tehlikeli ve iyileşemeyeceği" gibi yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini anlattı.

Toplantının sonunda hastalıkla ilgili bilgi sahibi olan ve merkezde takiplerini sürdüren hastaları dinleme fırsatı bulduktan sonra bu düşüncelerinin değiştiğini dile getiren iş yeri yöneticileri, takipli hastalar konusunda daha hassas davranacaklarını ifade etti.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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