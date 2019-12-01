Son Dakika Haberleri: Şizofreni hastası kadın kocasını öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa Şizofreni hastası kadın kocasını öldürdü - Son Dakika

Şizofreni hastası kadın kocasını öldürdü

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda şizofreni hastası bir kadın, kocasını öldürdü.

Şizofreni hastası kadın kocasını öldürdü, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda şizofreni hastası bir kadın, kocasını öldürdü.


Olay, ilçenin Yenikent Mahallesi Ekincik mevkisinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen 4 çocuk annesi Hatice K. (36), kocası İsmet K.'yi (55) önce bıçakla öldürdü, daha sonra satırla doğradı. Gürültü seslerini duyan çocuklar olay sonrası şoka girerken, komşular tarafından jandarmanın haber verilmesi üzerine anne Hatice K. gözaltına alındı. İşlenen cinayet sonrası İsmet K.'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna yollandı.


Cinayet 'geliyorum' demiş


Edinilen bilgiye göre, İsmet K. tarafından birçok kez hastaneye yatırılması istenen eşi Hatice K.'nin hastanede kaldığında taburcu istediği öğrenildi. Evde fenalaşan şizofreni hastası kadın, kocası İsmet K. tarafından geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi günü jandarma ve ambulans eşliğinde tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan kadın, kocasının tüm ısrarlarına rağmen hastaneden eve taburcu edilmesini istedi. İsmet K.'nin öldürülmeden bir gün önce evde can güvenliklerinin olmadığını doktorlara belirterek, karısını başka hastaneye sevk etmeleri yönünde istekte bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
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