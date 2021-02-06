Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi

06.02.2021 08:33
Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi

Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istediOSMANİYE merkeze bağlı Tehçi köyünde, şizofren hastası oğulları tarafından evleri ateşe verilen aile, yetkililerden yardım istedi.

Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi

OSMANİYE merkeze bağlı Tehçi köyünde, şizofren hastası oğulları tarafından evleri ateşe verilen aile, yetkililerden yardım istedi. Sağlık sorunları bulunan kardeşinin bir an önce tedavi edilmesini için yetkililere çağrıda bulunan K.Ç., daha büyük felaketlere yol açmadan acilen bir şeyler yapılmasını istedi.

Merkeze bağlı Tehçe köyünde önceki gün şizofren hastası Ş.Ç (34) ile babası M.Ç. (82) henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Ş.Ç., babasının tek katlı kerpiç evini ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, ev ve içindeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. S.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

M.Ç., oğluna artık bakamaz duruma geldiklerini belirterek, "Bizim gücümüz kalmadı, devletimiz oğlumuzu alıp rehabilitasyon merkezine göndersin. Tek isteğimiz budur diye konuştu.

Ş.Ç.'nin ağabeyi K.Ç. ise kış gününde evsiz kaldıklarını vurgulayarak, Öncelikle evimizin yeniden kullanılabilir hale getirmek için maddi desteğe ihtiyacımız var. Kış günü ortada kaldık, ne yapacağımızı şaşırmış bir durumdayız. Hastamızın daha büyük bir felaketlere yol açmaması için acilen bir şeyler yapılmasını istiyoruz dedi.

Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi
Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi
Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi
Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi
Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi
YORUMLAR
500
Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi Çocuğu, eşi tarafından Fas'a kaçırılan babanın yardım çağrısı Çocuğu, eşi tarafından Fas'a kaçırılan babanın yardım çağrısı Kapısı yakılan tarihi camide tadilat başlatıldı Kapısı yakılan tarihi camide tadilat başlatıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi - Son Dakika


Son Dakika
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını vurdu! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
09:51 Toshiba CEO'su Tsunakawa görevinden ayrıldı, yerine Şimado Taro geldi
09:49 Esenyurt'ta kurşun yağmuru! Yaralanan taksici, arabasını hastaneye sürdü
09:43 Savaş çıkınca sipariş iptalleri arttı, para iadeleri devam ediyor
09:42 Putin'in kullandığı ''Bombalar'' hakkında feci iddia: ''Organları buharlaştırıyor!''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:21:34. #1.12#
SON DAKİKA: Şizofreni hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement