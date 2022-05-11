Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
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Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada

11.05.2022 16:45

Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları bulunan bir kişinin Kızılay binasına giderek görevlilere saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdıTürk Kızılayı İskenderun Şubesi, şizofren hastası kişi ile başı belada.

Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları bulunan bir kişinin Kızılay binasına giderek görevlilere saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Türk Kızılayı İskenderun Şubesi, şizofren hastası kişi ile başı belada. Son üç ay içerisinde üçüncü kez Kızılay binasına giderek görevlilere saldıran ve darp eden Murat Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Şizofreni hastası olduğu belirlenen ve raporu bulunan Murat Ö. Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada
Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada
Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada
Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada
Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika


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