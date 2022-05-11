Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika

Şizofren hastasının Kızılay görevlilerine saldırdığı anlar kamerada
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları bulunan bir kişinin Kızılay binasına giderek görevlilere saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Türk Kızılayı İskenderun Şubesi, şizofren hastası kişi ile başı belada. Son üç ay içerisinde üçüncü kez Kızılay binasına giderek görevlilere saldıran ve darp eden Murat Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Şizofreni hastası olduğu belirlenen ve raporu bulunan Murat Ö. Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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