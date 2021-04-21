SKA Etki Hızlandırıcısı programı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, dünya genelinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (SKA) ulaşılabilmek için ilerleme kaydedildiğini ancak daha yapılacak çok önemli iyileştirmelerin olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından düzenlenen ve finans, tarım alanlarında etki yaratacak değişimi hedefleyen girişimcileri buluşturan SKA Etki Hızlandırıcısı 2'nci Programı çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

Programda konuşan UNDP Türkiye Ülke Ofisi Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, Dünya genelinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (SKA) ulaşılabilmek için ilerleme kaydedildiğini ancak daha yapılacak çok önemli iyileştirmelerin olduğunu kaydetti.

Söz konusu iyileştirmelere milyonlarca insanın geçim kaynağını etkileyen Kovid-19'un da dahil olduğunu belirten Khojimatov, "Dünyanın yüzde 55'i veya yaklaşık 4 milyar insan, herhangi bir sosyal koruma biçimi olmaksızın pandemiyle karşı karşıya. Küresel olarak, temel bir senaryoda, salgının 2030 yılına kadar 44 milyon insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebileceği tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Khojimatov, Kovid-19'un dünyayı dijitale doğru çok hızlı bir şekilde dönüştürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hepimiz için aşikar, özellikle KOVID-19 salgınıyla birlikte, dijital teknoloji dünyamızı hızla dönüştürürken yenilikçi fikirler, karmaşık küresel zorlukları uzun vadede ve sürdürülebilir temelde çözmenin merkezinde yer alıyor.Bizde UNDP olarak, tüm dünyada kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla teknolojiyi ve inovasyonu kullanarak tüm çabamızı seferber ettik."

UNDP'nin sorunlara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği atiklik ve çeviklik odaklı yaklaşımın en etkili çözümü sağlayacağını belirten Khojimatov, "Hepimiz bunun kolay bir iş olmadığının farkındayız. SKA'na ulaşmak için büyük finansman boşluğu göz önüne alındığında, hükümetler, işletmeler, düşünce kuruluşları ve STK'lar ve dünya çapındaki vatandaşlar arasında yeni ittifaklara ihtiyaç var." dedi.

Khojimatov, UNDP, kalkınma zorluklarının etrafındaki ülke bazlı hızlandırıcı turlardan oluşan dünyanın en geniş ve en hızlı öğrenme ağını başlatacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri etki girişimini başlattık ve şirketlerin hissedarlar için değer ürettiği ve daha geniş topluma katkıda bulunduğu alanları net bir şekilde belirlemeye yönelik bir girişim olan Türkiye'de SKA yatırımcısını geliştirdik.Bu girişimler arasında, SKA Etki Hızlandırıcı, mültecileri entegre etmek veya yoksulluğu ortadan kaldırmak, yenilikleri teşvik etmek gibi mevcut zorluklara yenilikçi çözümler bulmak için önemli bir tamamlayıcı adım. Türkiye Hükümeti'nin bu girişimdeki taahhüdü örnek niteliğindedir."

"2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi dünyayı sürdürülebilir ve dirençli bir partiye dönüştürmek için bir yol haritası"

BM Teknoloji Bankası Genel Direktörü Joshua Setipa ise konuşmasında, Teknoloji Bankası'nın, diğer ortaklar gibi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini dünyayı sürdürülebilir ve dirençli bir partiye dönüştürmek için bir yol haritası olarak gördüğünü söyledi.

Setipa, Teknoloji Bankası'nın, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bu küresel çabanın bir parçası olarak rolünü ve konumunu tam olarak benimsediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji Bankası'nın temel misyonu, ulusal ve bölgesel inovasyon ekosistemlerinin gelişimini teşvik etmek için 46 servisin üzerinde bilim teknolojisi ve inovasyon kapasitesini iyileştirmek ve teknoloji transferini, uygulanmasını kolaylaştırmaktır. SKA'ların gerçekleştirilmesine yönelik çabaları hızlandırmak için ve şu anda konuşmakta olduğumuz bir dizi başka faaliyette de Türk Hükümeti ve UNDP ile ortaklık kurduk."

Setipa, Teknoloji Bankası'nın SKA Etki Hızlandırıcısı projesini desteklediğini ifade ederek, söz konusu programın gelecekteki farklı çabalar için önemli tecrübeler kazandıracağına dikkati çekti.

"SKA Etki Hızlandırıcısı Türkiye'nin küresel kalkınma gündemindeki rolüne şimdiden çok şey kattı"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise Limak olarak son 2 yılda SKA Etki Hızlandırıcısı, programın ortakları, girişimciler ve küresel ekosistemden çok şey öğrendiklerini ifade etti.

Özdemir, SKA Etki Hızlandırıcısı'nın Türkye'nin SKA Hedeflerini karşılama çabalarına ve Türkiye'nin küresel kalkınma gündemindeki rolüne şimdiden çok şey kattığını belirterek, "Aşama II, bu anlayışın mükemmel bir örneğidir." dedi.

Özel sektörü temsil ettiğini kaydeden Özdemir, "Geçen yıl projenin ilk/ pilot aşamasında Türk Eczacıbaşı ile birlikte ortak kurumlarla güç birliği yapan ilk biz olduk. Faz 2'nin daha zorlayıcı olması ve özel sektörün desteği, bilgi birikimi ve perspektifiyle artırılma olasılığı yüksek olduğu için, Projeye katkıda bulunmanın en etkili yolunu formüle etme arayışındayız." ifadelerini kullandı.

Özdemir, TBV - Türkiye Bilişim Vakfı ile Türk özel sektörünün SKA'ya katılımını kolaylaştıracak bir "Özel sektör görev gücü" oluşturulması konusunda anlaştıklarını dile getirerek, "Bu kendi başına bir kuluçka olacak.Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüştürme sürecini hızlandırmak ana hedefiyle Türkiye'nin köklü ve sivil toplum kuruluşlarından biri olarak, kurulacak görev gücünün projeye en iyi şekilde katkı sağlayacağına inanıyoruz . Her zaman olduğu gibi, Türk özel sektörünün temsilcileri olarak, önümüzdeki dönemde de SKA'nın çalışmalarını daha da ileriye taşımak için hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün sektörlerde dijitale büyük bir göç yaşandı"

Getir Kurucusu Nazım Salur da konuşmasında bugünün dünyasında bütün sektörlerde dijitale büyük bir göç yaşandığını ve bazı sektörlerin daha hızlı bu göçü yaptığını gördüklerini ifade etti.

Salur, birçok sorunun çevrimiçi olarak çözülmeye başlandığını dile getirerek, "Yiyecekler de çevrimiçi satın alınmaya başlandı bir süre sonra." dedi.

Getir, dünyada en hızlı yiyecek perakendecisi olduğuna işaret eden Salur, "Getiri 2015 yılında kurduğumuzda, en hızlı teslimat Amazon tarafından 1 ila 2 saat arasında yapılıyordu. Biz çıtayı daha da yükselttik ve en başından beri amacımız olan 10 dakika içinde teslimatı gerçekleştirmeye başladık. Bunu mobil teknoloji ile gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Salur, mobil teknolojinin dünyanın birçok yerinde fırsatlar sunduğunu aktararak, "Bugünün akıllı telefon kullanıcıları aynı zamanda küçük bir bilgisayar kullanıyor. Bu özellikle de gelişmekte olan ülkelerde büyük fırsatlar oluşturdu. Bu büyük bir devrim. Bu şekilde gelişmekte olan ekonomiler de birçok girişimciye fırsatlar oluşturuldu. Gelişmekte olan ülkelerin daha gelişmiş ülkeleri yakalayabilmesi açısından da bir fırsat oluşturulmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.