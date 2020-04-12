Skağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Skağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ana güzergahlarda denetimlerini sürdürdü. Eczane ve fırınlar dışında tüm iş yerlerinin kapalı olduğu kentte gündüz görülen sessizlik akşam da devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:08 Kaynak: AA
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