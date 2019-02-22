Skandal: Delil Çantası Emniyette Kayboldu!

KONUYLA ilgili Düsseldorf'daki KRV Eyalet Meclis binasında basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Herbert Reul, durumu felaket olarak değerlendirdi ve "Polis büyük hata yaptı" dedi.

KONUYLA ilgili Düsseldorf'daki KRV Eyalet Meclis binasında basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Herbert Reul, durumu felaket olarak değerlendirdi ve "Polis büyük hata yaptı" dedi. Basın toplantısında oldukça gergin olan Bakan Reul, sorumluluğu bulunan beş polisi suçladı ve yaşananlar nedeniyle özür diledi. Reul "Çok üzgünüm. Sadece şunu söyleyebilirim; KRV hükümeti ve eyalet polis teşkilatı adına herkesten özür diliyorum" dedi.



POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA



KRV sınırları içinde kalan Lügde'de bulunan kamping alanında küçük yaştaki 31 çocuğa cinsel saldırıda bulunan 56 yaşındaki sapık Andreas V., suç ortağı 33 yaşındaki Mario S. ile ikiliye çocuk pornografisi siparişi veren 48 yaşındaki Heiko V. aralık ayında tutuklandı. Polis, çocukların saldırıya uğradığı kamping alanındaki kulübede delil topladı. CD, bilgisayar dosyaları ve belgelerden oluşan 155 delil, 20 Aralık'ta emniyette görülmüş ve bir çantaya konulmuştu. Delil çantasının kaybolduğu 30 Ocak'ta ortaya çıktı. Eyalet içişleri bakanlığı çantayı kaybeden beş kişilik soruşturma ekibi hakkında inceleme başlattı. Savcılık da kaybolan delillerle ilgili sorumluluğu bulunan polisler hakkında soruşturma başlattı. Savcı, daha önce de sapık hakkında suç duyurusunda bulunulduğu halde işlem yapmayan iki polis ve bir gençlik dairesi hakkında görevini ihmalden soruşturma başlatmıştı.

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