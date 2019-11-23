Son Dakika Haberleri: Skandal dolandırıcılık kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Skandal dolandırıcılık kamerada - Son Dakika

Skandal dolandırıcılık kamerada

6 saat önce

Edirne'de 'hastayız yol paramız yok' diyerek sürücülerin duygularını sömüren kadınlar saniye saniye görüntülendi.

Skandal dolandırıcılık kamerada, System.String[]

Edirne'de 'hastayız yol paramız yok' diyerek sürücülerin duygularını sömüren kadınlar saniye saniye görüntülendi.


Edirne'de, Kıyık Caddesi üzerinde bekleyen bir kadın, ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı bir kadını bahane ederek sürücülerin duygularını sömürdü. Araçları durdurup, "hastaneden çıktık yol paramız yok yardım eder misiniz? Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gideceğiz annem alzaymır hastası" diyen kadın, sürücülerden para talep etti. Yaşanan tüm bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kendini görüntüleyen gazetecilerden özür dileyen yaşlı kadın görüntülerin silinmesini istedi. Kadın yanındaki annesinin alzaymır hastası olduğunu öne sürerken yaşlı kadın ise bağırsak hastası olduğunu söyledi. Ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmeyen kadın daha sonra yemin ederek "ben torunlarımı böyle dilenerek okutuyorum" dedi.


Şikayet üzerine dilenci kadınlar, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli polisler tarafından gözaltına alındı.


Ekipler tarafından yapılan araştırmanın ardından söz konusu kadınlar, Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zabıta Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, kadınlara kabahatler kanunu maddeleri gereğince 153 TL para cezası uygulandı. - EDİRNE

Kırklareli, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı
Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 16:26:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Skandal dolandırıcılık kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]