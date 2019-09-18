Son Dakika Haberleri: Skandal Filmi
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Skandal Filmi

1 saat önce

Skandal filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Skandal filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Skandal, dünyayı sarsan ve büyük olay yaratan Fox News'in kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu ediyor. 2016 yılında televizyon yorumcusu Gretchen Carlson, ardından Megyn Kelly ve daha birçok kadın, Roger Ailes’in tacizine maruz kaldığını açıklamıştı. Filmde, taciz olayının su yüzüne çıkması ile yaşananlar ve tacizde bulunan medya patronunun perde arkasındaki öyküsü gözler önüne seriliyor.

Yönetmen: Jay Roach

Senaryo: Charles Randolph

Oyuncular: Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman, Alice Eve, Kate McKinnon, Alanna Ubach, Allison Janney, Ashley Greene, Elisabeth Röhm, Madeline Zima, Nazanin Boniadi, John Lithgow, Connie Britton, Stephen Root, Mark Duplass, Anne Ramsay, Malcolm McDowell, Marc Evan Jackson , Ben Lawson, Brooke Smith, Brigette Lundy-Paine, Andy Buckley, Rob Delaney, Josh Lawson , Mark Moses, Liv Hewson, Ahna O'Reilly, Spencer Garrett, P.J. Byrne, Jenelle McKee

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Bombshell

Yapımcı Firma: Bron Studios

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 20.12.2019


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Megyn Kelly, Fox News, CEO, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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