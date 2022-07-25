Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı

25.07.2022 16:37

Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı Bir mezbahada üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenlerin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı.

Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı

ADANA - Bir mezbahada üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenlerin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı.

Üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenler pes dedirtti. Tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler bir de oyun havası açıp oynadı.

Adana'da çekildiği öne sürülen görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada çıkan bu görüntülere istinaden iddia edilen işletmeye ekiplerimizle birlikte denetime geldik. Yapılan denetimlerimiz yıl boyunca sürekli kontrol altında tutulup ilgili kayıt sistemimize girilmektedir. Sosyal medyaya düşen görüntülerin kesinlikle iddia edilen alanda olmadığını tarafımızca tespit etmiş durumdayız. Resmi veterinerlerimiz tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla görevlendirilen arkadaşlarımız 7 gün 24 saat boyunca kesimhanedeki kesimlerle ilgili görev almaktadır" diye konuştu.

YORUMLAR
500
ATO Genel Sekreteri Yarman'ın babası vefat etti ATO Genel Sekreteri Yarman'ın babası vefat etti Adana'da 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali yapıldı Adana'da 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali yapıldı Çifte Kupalı Şampiyon, Çukurova Belediye Başkanı Çetin'i Ziyaret Etti Çifte Kupalı Şampiyon, Çukurova Belediye Başkanı Çetin'i Ziyaret Etti
Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
16:13 ABD'li vatandaşın soğukkanlılığı görenleri şoke etti! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı
15:52 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı 'Mesut Özil' sözleri! Jorge Jesus neden istemedi?
15:51 İstanbul'da geçen sene tecavüze uğrayan kadın, ölü doğurduğu bebeği çöpe attı
15:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in son durumunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu: Kan değerlerini toparladık, 300 gram kilo aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 16:53:34. #1.12#
SON DAKİKA: Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement