Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı - Son Dakika
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Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı

25.07.2022 16:43
Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı

Bir mezbahada üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenlerin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı.

Bir mezbahada üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenlerin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı.

Üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenler pes dedirtti. Tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler bir de oyun havası açıp oynadı.

Adana'da çekildiği öne sürülen görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada çıkan bu görüntülere istinaden iddia edilen işletmeye ekiplerimizle birlikte denetime geldik. Yapılan denetimlerimiz yıl boyunca sürekli kontrol altında tutulup ilgili kayıt sistemimize girilmektedir. Sosyal medyaya düşen görüntülerin kesinlikle iddia edilen alanda olmadığını tarafımızca tespit etmiş durumdayız. Resmi veterinerlerimiz tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla görevlendirilen arkadaşlarımız 7 gün 24 saat boyunca kesimhanedeki kesimlerle ilgili görev almaktadır" diye konuştu. - ADANA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Skandal görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıkılaştırdı - Son Dakika
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