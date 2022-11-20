Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş - Son Dakika
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Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş

20.11.2022 10:39

- Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş -Tokat'ta özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hastaya şiddet uygulandığını gösteren görüntüler yayınlanmasının ardından Bakan Koca'nın talimatı ile görevlendirilen müfettişler hastanede incelemeye başladı Tokat'ta özel...

- Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş

- Tokat'ta özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hastaya şiddet uygulandığını gösteren görüntüler yayınlanmasının ardından Bakan Koca'nın talimatı ile görevlendirilen müfettişler hastanede incelemeye başladı

TOKAT - Tokat'ta özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hastaya şiddet uygulandığını gösteren görüntüler yayınlanmasının ardından Bakan Koca'nın talimatı ile görevlendirilen müfettişler hastanede incelemeye başladı.

Tokat'ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesinde yoğun bakım servisinde yatmakta olan bir hastaya hemşireler tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri izleyenlerin tüylerini diken diken etmişti. İnfiale neden olan görüntülerin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneyle ilgi derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu. Görüntüler basına düşer düşmez görevlendirilen müfettişler sabah saatlerinde hastaneye girip incelemelerine başladı.

Kaynak: İHA
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Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Skandal görüntülere yıldırım hızında müfettiş - Son Dakika
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