Son Dakika Haberleri: Skandal görüntülerin ardından sponsora inceleme
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Skandal görüntülerin ardından sponsora inceleme

15 dakika önce

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsorluğu çerçevesinde dün Hayatpark Gayrimenkul ile yapılması planlanan lansman, ortaya çıkan skandal görüntüler nedeniyle ertelendi.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsorluğu çerçevesinde dün Hayatpark Gayrimenkul ile yapılması planlanan lansman, ortaya çıkan skandal görüntüler nedeniyle ertelendi.


Şirket sahibinin geçmişte Fatih Terim aleyhinde sosyal medyada yazdığı mesajların kendisine ait olup olmadığının inceleneceği, buna göre bir karar verileceğini yönetim tarafından resmi siteden açıklandı.


Galatasaray, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:01 
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