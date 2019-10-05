Skandal görüntülerin ardından sponsora inceleme
15 dakika önce
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsorluğu çerçevesinde dün Hayatpark Gayrimenkul ile yapılması planlanan lansman, ortaya çıkan skandal görüntüler nedeniyle ertelendi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na isim sponsorluğu çerçevesinde dün Hayatpark Gayrimenkul ile yapılması planlanan lansman, ortaya çıkan skandal görüntüler nedeniyle ertelendi.
Şirket sahibinin geçmişte Fatih Terim aleyhinde sosyal medyada yazdığı mesajların kendisine ait olup olmadığının inceleneceği, buna göre bir karar verileceğini yönetim tarafından resmi siteden açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:01
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