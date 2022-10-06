Skandal görüntülerin kaydedildiği hastaneden tahliye açıklaması

ATAŞEHİR'de personellerinin, hasta kadının yüzüne para atarak alay ettikleri videonun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine faaliyetleri durdurulan hastaneden yeni açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İçerenköy hastanemizin faaliyetleri bugün itibarıyla geçici olarak durdurulmuştur. Bilindiği üzere dün kamuoyunun gündemine gelen ve bizleri derinden üzen sosyal medya paylaşımından sonra yaptığımız açıklamada, hastane yönetimimize yapılan ihbar sonrasında gerekli soruşturmaların bundan 7 ay önce süratle ve titizlikle tamamlandığı, olaylara adı karışan çalışanların iş akitlerinin feshedildiği ve hiçbir gecikmeye mahal vermeksizin eş zamanlı olarak 24 Şubat 2022 tarihinde söz konusu çalışanlar hakkında yetkili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Cumhuriyet savcılığına yapılan suç duyurusuna ilişkin belgeye, başvuru tarihi konusunda tereddüde mahal bırakmamak adına ekte yer verilmiştir. Suçluların korunduğu ve olayın örtbas edildiği iddialarının bu açıklamalar kapsamında tamamen asılsız olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca hastanemiz önceki genel müdürünün korunmak amacıyla İş Bankası'nda görevlendirildiği şeklindeki iddia da gerçek dışıdır. Zira söz konusu görevlendirme hastanemize yapılan ihbardan daha önceki bir tarihte gerçekleşmiştir. Kurumumuz, 30 yılı aşkın bir süredir sağlık sektöründe hizmet vermekte, düzenli olarak Sağlık Bakanlığımızın ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının denetimlerinden başarıyla geçmektedir. Bu kabul edilemez ve insanlık onuruna aykırı eylemleri gerçekleştiren kişilerin davranışları, Bayındır Sağlık Grubu'nun çalışma ilkeleri ve prensipleriyle hiçbir surette örtüşmemektedir." denildi.