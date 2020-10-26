Skandal görüntülerin ortaya çıktığı gece kulübü mühürlendi - Son Dakika

Skandal görüntülerin ortaya çıktığı gece kulübü mühürlendi

26.10.2020 09:16

Skandal görüntülerin ortaya çıktığı gece kulübü mühürlendi Esenyurt'ta salgına ve artan vaka sayılarına rağmen, yüzlerce kişinin parti düzenleyerek maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gece kulübü mühürlendi.

Skandal görüntülerin ortaya çıktığı gece kulübü mühürlendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta salgına ve artan vaka sayılarına rağmen, yüzlerce kişinin parti düzenleyerek maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gece kulübü mühürlendi.

Esenyurt'ta çekilen görüntülerde yabancı uyruklu vatandaşların bir gece kulübünü kapatarak doğum günü kutladıkları görülmüştü. Tüm yasakların delindiği partiye katılanların maske takmaması, mesafe kuralına uymaması ve nargilenin yasak olmasına rağmen masalarda yerini alması şaşkına çevirmişti. Sabaha kadar devam eden partinin skandal görüntülerinin yayınlanmasının ardından Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün talimatıyla Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, M.K. isimli şahsın adına olduğu belirlenen gece kulübünün ruhsatsız olduğunu belirledi. Gece kulübünün içinde yapılan kontrollerde TAPDK belgesi olmayan çok sayıda alkol şişesi görüldü. Ayrıca, görüntülerde partiye katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin görülmesi üzerine zabıta ekiplerine de konuyla ilgili bilgi verildi. Ekipler, yapılan incelemelerin ardından gece kulübünü mühürleyerek 789 TL para cezası verdi.

Skandal görüntülerin ortaya çıktığı gece kulübü mühürlendi
Skandal görüntülerin ortaya çıktığı gece kulübü mühürlendi
Skandal görüntülerin ortaya çıktığı gece kulübü mühürlendi
Skandal görüntülerin ortaya çıktığı gece kulübü mühürlendi

Esenyurt, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Skandal görüntülerin ortaya çıktığı gece kulübü mühürlendi - Son Dakika

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