Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi" - Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda işe alımda "torpil yapıldığı" iddiaları hakkında TBMM'de yaptığı konuşmadan sonra sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

''100 BİN LİRA İSTEDİ''

Şevkin paylaşımında, bakanlıkta işe girmek isteyen bir adayın, torpil iddiasını içeren mesajının görüntüsüne yer verdi. Şevkin'in paylaştığı fotoğrafta "Benden 100 bin istendi. Ben vermem dolandırıcı dedim ve bunu yapan aile sosyal hizmetlerin il müdürleriydi. Hakka girmeyelim diye hakkımızdan olduk" mesajı görüldü.

NE YAŞANMIŞTI?

Şevkin, konuyu daha önce TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme getirmişti. Şevkin, "Bu iddiayı ortaya atan kişiler ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları düşük olmasına rağmen yüksek mülakat puanları alanlar araştırılmalıdır" diyerek, KPSS'de 80 üstü puan alan çoğu adaya mülakatta düşük puan, 70 puanlılara ise yüksek puan verildiği iddialarına yanıt istemişti.

Şevkin, "İtirazlardan sonra KPSS'nin tek kriter olmadığı, çerçeve soruların sorulduğu, buna göre mülakat puanlarının verildiğini açıklayan Bakanlığın tutarsızlığı da dikkatlerden kaçmamıştır. Bu konuda Bakanlığı araştırma yapmaya ve adaletli olmaya çağırıyorum" diye konuşmuştu.